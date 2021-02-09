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فن

أحمد فلوكس لـ متابعيه على إنستجرام: هذا أسوأ ما قد يتورط فيه الإنسان .. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:25 م
صدى البلد
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سيد احمد - مصطفى كرم
نشر الفنان أحمد  فلوكس صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق فلوكس قائلا:  "النفس إذا ما أشغلها صاحبها بالأشياء .. انشغلت بالأشخاص .. وهذا أسوأ ما قد يتورط فيه الإنسان". 



وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة. 

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 . 

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

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