محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 للديوان العام و الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك فى حضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد، و وكلاء وزارة الصحة و الاسكان والتنظيم و الإدارة و التموين والشباب والرياضة والقوي العاملة والطرق والنقل و الري و التضامن الاجتماعي و التربية والتعليم.

كما شارك في الإجتماع مسئولى التخطيط و رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة و عدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا، سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة.

وأضاف محافظ قنا، أنه تم إعداد وتجهيز الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتراعي احتياجات المواطن الأساسية، حيث تم وضع أولويات للمشروعات الخدمية الهامة التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر.

اقرأ أيضًا :

مطبخ الهنا.. مبادرة شبابية لتوصيل الوجبات المجانية للمحتاجين في قنا ..شاهد



بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة

