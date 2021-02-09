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محافظات

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:09 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
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يوسف رجب

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 للديوان العام و الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك فى حضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد، و وكلاء وزارة الصحة و الاسكان والتنظيم و الإدارة و التموين والشباب والرياضة والقوي العاملة والطرق والنقل و الري و التضامن الاجتماعي و التربية والتعليم.

كما شارك في الإجتماع مسئولى التخطيط و رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة و عدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا، سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة.

وأضاف محافظ قنا، أنه تم إعداد وتجهيز الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتراعي احتياجات المواطن الأساسية، حيث تم وضع أولويات للمشروعات الخدمية الهامة التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر.

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محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
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