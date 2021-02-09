ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وافد بالأزهر: نعيش مع المصريين ونحب طعامهم وإكرام الضيف أبرز عاداتهم.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:10 م
وافد بالأزهر: نعيش
وافد بالأزهر: نعيش مع المصريين ونحب طعامهم
Advertisements
محمد شحتة عدسة: إيهاب عيد
يحتضن الأزهر الشريف، الآلاف من الطلاب الوافدين، كل عام للدراسة بجامعته ومعاهده، ويسلط موقع صدى البلد، الضوء على عدد من الطلاب الوافدين للحديث معهم عن حياتهم في مصر وكيفية الإلتحاق بالدراسة في الأزهر.

وفي هذا الإطار، حاور موقع صدى البلد، الطالب كوناتي لوسيني، رئيس اتحاد طلاب كوت ديفوار سابقا في جامعة الأزهر، وعضو في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ويدرس الماجستير في الفقه العام بكلية الشريعة والقانون.

يتحدث الطالب كوناتي، عن نفسه فيقول "تخرجت من مدرسة دار الحديث من كوت ديفوار، وتقدمت للإلتحاق بالدراسة في الأزهر الشريف ودخلت اختبار الإلتحاق وكنت ممن وفقهم  الله للنجاح في هذا الاختبار".

ويتابع: "التحقت بالأزهر الشريف من 2006 ودرست على منحة الأزهر، وسكنت في مدينة البعوث الإسلامية، والتحقت بمعهد البعوث الإسلامية "الدراسات الخاصة" وحصلت على الشهادة الإعدادية ثم الشهادة الشهادة الثانوية الأزهرية، ثم كلية الشريعة والقانون قسم الشريعة الإسلامية، وتخرجت منه، ثم التحقت بكلية التربية لعمل الدبلوم العام لتدريب المعلمين".

وذكر كوناتي لوسيني، أنه يعيش هنا في مصر بين المصريين ويحب طعامهم، قائلا "نعيش كمصريين هنا في الأزهر الشريف ونأكل من أكلهم حتى صرنا نحب كل الأكلات المصرية، فأنا أحب الملوخية والباذنجان والأرز باللبن وكثيرمن الأكلات المصرية".

وتحدث الطالب الوافد، عن أبرز العادات التي لفتت نظره هنا في مصر، منوها أنها تكمن في إكرام الضيوف، فالله قال عنها في كتابه العزيز "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" فمن دخل مصر فهو آمن في أكله وشربه وجسده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا