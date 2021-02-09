وافد بالأزهر: نعيش مع المصريين ونحب طعامهم وإكرام الضيف أبرز عاداتهم.. فيديو

يحتضن الأزهر الشريف، الآلاف من الطلاب الوافدين، كل عام للدراسة بجامعته ومعاهده، ويسلط موقع صدى البلد، الضوء على عدد من الطلاب الوافدين للحديث معهم عن حياتهم في مصر وكيفية الإلتحاق بالدراسة في الأزهر.





وفي هذا الإطار، حاور موقع صدى البلد، الطالب كوناتي لوسيني، رئيس اتحاد طلاب كوت ديفوار سابقا في جامعة الأزهر، وعضو في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ويدرس الماجستير في الفقه العام بكلية الشريعة والقانون.





يتحدث الطالب كوناتي، عن نفسه فيقول "تخرجت من مدرسة دار الحديث من كوت ديفوار، وتقدمت للإلتحاق بالدراسة في الأزهر الشريف ودخلت اختبار الإلتحاق وكنت ممن وفقهم الله للنجاح في هذا الاختبار".





ويتابع: "التحقت بالأزهر الشريف من 2006 ودرست على منحة الأزهر، وسكنت في مدينة البعوث الإسلامية، والتحقت بمعهد البعوث الإسلامية "الدراسات الخاصة" وحصلت على الشهادة الإعدادية ثم الشهادة الشهادة الثانوية الأزهرية، ثم كلية الشريعة والقانون قسم الشريعة الإسلامية، وتخرجت منه، ثم التحقت بكلية التربية لعمل الدبلوم العام لتدريب المعلمين".





وذكر كوناتي لوسيني، أنه يعيش هنا في مصر بين المصريين ويحب طعامهم، قائلا "نعيش كمصريين هنا في الأزهر الشريف ونأكل من أكلهم حتى صرنا نحب كل الأكلات المصرية، فأنا أحب الملوخية والباذنجان والأرز باللبن وكثيرمن الأكلات المصرية".





وتحدث الطالب الوافد، عن أبرز العادات التي لفتت نظره هنا في مصر، منوها أنها تكمن في إكرام الضيوف، فالله قال عنها في كتابه العزيز "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" فمن دخل مصر فهو آمن في أكله وشربه وجسده.