خضار رخيص الثمن يعالج الإنفلونزا ويقوي المناعة .. تعرف عليه

ويعتبر البروكلي مصدرًا غنيًا للكيرسيتين ، وبالتالي يمكن أن يساعد في علاج عدوى فيروس الأنف، يمكن أن تساعد المعالجة المسبقة مع هذا الطعام الفائق أيضًا في منع الالتقام الخلوي لفيروس الأنف ، أو قل تقليل الجزيئات الفيروسية أو الجينوم الذي تم اختراقه في الخلايا البشرية في وقت الإصابة.





كما يمكن أن يساعد كل من البروكلي المطهو ​​على البخار أو المطبوخ في تقليل أعراض الأنفلونزا في غضون أيام قليلة، كما إنه مصدر كبير للسلفورافان الذي يمكن أن يقلل بشكل فعال من التهاب الأنف ويمنع تكرار الفيروس ، الجلوكورافينين ، كما انه يساعد على حمايتك من العديد من الأمراض المزمنة والمعدية.

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