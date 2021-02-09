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خضار رخيص الثمن يعالج الإنفلونزا ويقوي المناعة .. تعرف عليه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:00 م
فوائد البروكلي
فوائد البروكلي
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نهى هجرس
نزلات البرد والانفلونزا هما نوعان من العدوى التي تحدث بشكل متكرر والسبب الرئيسي للحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال والعطس، وتحدث نزلات البرد بسبب حوالي 200 نوع مختلف من الفيروسات بينما فيروس الإنفلونزا هو السبب الرئيسي للإنفلونزا.

كما نعلم أن اتباع نظام غذائي متوازن و "الأكل النظيف" ضروري للغاية لصحة جيدة، يجب أن يتكون النظام الغذائي المتوازن من جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والمعادن والبروتينات والفيتامينات وأوميغا 3 وحمض الفوليك، ومن اهم الخضراوات البروكلي..

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز فوائد البروكلي الذى يساعد على تقوية المناعة وعلاج الانفلونزا...

وتحتوي المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا المشتقة من النباتات على إمكانات علاجية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات للإنسان،و من المعروف أن الكيرسيتين ، وهو فلافونول نباتي ، يقلل الحمل الفيروسي عن طريق منع تكاثر الفيروسات في الخلايا الظهارية للمسالك الهوائية ومنع احتقان الشعب الهوائية، ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من التعبير عن السيتوكينات المؤيدة للالتهابات ويحسن وظائف الرئتين

ويعتبر البروكلي مصدرًا غنيًا للكيرسيتين ، وبالتالي يمكن أن يساعد في علاج عدوى فيروس الأنف، يمكن أن تساعد المعالجة المسبقة مع هذا الطعام الفائق أيضًا في منع الالتقام الخلوي لفيروس الأنف ، أو قل تقليل الجزيئات الفيروسية أو الجينوم الذي تم اختراقه في الخلايا البشرية في وقت الإصابة.

كما يمكن أن يساعد كل من البروكلي المطهو ​​على البخار أو المطبوخ في تقليل أعراض الأنفلونزا في غضون أيام قليلة، كما إنه مصدر كبير للسلفورافان الذي يمكن أن يقلل بشكل فعال من التهاب الأنف ويمنع تكرار الفيروس ، الجلوكورافينين ، كما انه يساعد على حمايتك من العديد من الأمراض المزمنة والمعدية. 






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