فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوائد الصحية التى لا يعلمها الكثير. البركولي الصحية التى لا يعلمها الكثير.





فوائد البركولي:

1- يضبط ضغط الدم بسبب ما يحتويه من البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم بكميات كبيرة لذا يساعد في ضبط معدل ضغط الدم بالجسم لذا لكل من يعاني من مشاكل في ضغط الدم يتوجب عليه إدراج البركولي في نظامه الغذائي اليومي.





2- لعظام قوية تناول البركولي فهو يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين K المهمين لصحة وكثافة العظام والأسنان.





3- البروكلي يحتوي على فيتامين سي بشكل كبير حيث ان كوب واحد من البروكلي يمد جسدك بما تحتاجه من فيتامين سي مما يجعله مفيد في الشتاء لرفع المناعة ضد البرد او اضيفه لشوربة الدجاج وقدميه للمصاب بالبرد ليتحسن بشكل اسرع.



