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فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوائد البركولي الصحية التى لا يعلمها الكثير.

فوائد البركولي:
1- يضبط ضغط الدم بسبب ما يحتويه من البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم بكميات كبيرة لذا يساعد في ضبط معدل ضغط الدم بالجسم لذا لكل من يعاني من مشاكل في ضغط الدم يتوجب عليه إدراج  البركولي في نظامه الغذائي اليومي.

2- لعظام قوية تناول  البركولي فهو يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين K المهمين لصحة وكثافة العظام والأسنان.

3- البروكلي يحتوي على فيتامين سي بشكل كبير حيث ان كوب واحد من البروكلي يمد جسدك بما تحتاجه من فيتامين سي مما يجعله مفيد في الشتاء لرفع المناعة ضد البرد او اضيفه لشوربة الدجاج وقدميه للمصاب بالبرد ليتحسن بشكل اسرع.

4- لعضلات قوية وجهاز عصبي سليم تناول البروكلي فهو يحتوي كما ذكرنا سابقا على كمية كبيرة من البوتاسيوم كما يساعد في الحفاظ على جهازك العصبي وعلى المخ ايضا وينشط بناء العضلات بالجسم فلذا من الرائع تناوله جميع أفراد العائلة لعضلات أقوى.
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