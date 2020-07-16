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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية والجمالية ل البركولي.

فوائد البركولي:

1- يحد من الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسى، كالربو وانسداد الشعب الهوائية.
2- يخلصك من وزنك الزائد فى وقت قليل.
3- تناوله يشعرك بالهدوء، ويحد من شعورك بالعصبية والتوتر والقلق.
4- يحسن قدرات المخ ويزيد من نشاطه وحيويته.
5- يساعد على تنظيم نسبة ضغط الدم فى الجسم، وذلك يرجع الى احتوائه على الماغنسيوم والكالسيوم.
6- يحد من الإصابة بهشاشة العظام ويقويها وذلك لاحتوائه على فيتامين K.
7- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحد من إصابة الجسم بالسرطان وخاصة سرطان المعدة.
8- يقوى وينشط أنزيمات الكبد.
9- يعالج الإمساك.
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