ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية والجمالية ل البركولي.
فوائد البركولي:
1- يحد من الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسى، كالربو وانسداد الشعب الهوائية.
2- يخلصك من وزنك الزائد فى وقت قليل.
3- تناوله يشعرك بالهدوء، ويحد من شعورك بالعصبية والتوتر والقلق.
4- يحسن قدرات المخ ويزيد من نشاطه وحيويته.
5- يساعد على تنظيم نسبة ضغط الدم فى الجسم، وذلك يرجع الى احتوائه على الماغنسيوم والكالسيوم.
6- يحد من الإصابة بهشاشة العظام ويقويها وذلك لاحتوائه على فيتامين K.
7- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحد من إصابة الجسم بالسرطان وخاصة سرطان المعدة.
8- يقوى وينشط أنزيمات الكبد.
9- يعالج الإمساك.