ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية والجمالية ل البركولي .





فوائد البركولي :





1- يحد من الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسى، كالربو وانسداد الشعب الهوائية.

2- يخلصك من وزنك الزائد فى وقت قليل.

3- تناوله يشعرك بالهدوء، ويحد من شعورك بالعصبية والتوتر والقلق.

4- يحسن قدرات المخ ويزيد من نشاطه وحيويته.

5- يساعد على تنظيم نسبة ضغط الدم فى الجسم، وذلك يرجع الى احتوائه على الماغنسيوم والكالسيوم.

6- يحد من الإصابة بهشاشة العظام ويقويها وذلك لاحتوائه على فيتامين K.

7- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحد من إصابة الجسم بالسرطان وخاصة سرطان المعدة.

8- يقوى وينشط أنزيمات الكبد.