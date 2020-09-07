AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

4 فوائد لـ البروكلى تعرف عليها

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
البركولي الأخضر مليء بالفوائد الى درجة ان خبراء التغذية يطلقون عليه اسم إعجوبة التغذية فهو منجم من الفيتامينات و المعادن و الألياف و قليل جدا فى السعرات الحرارية.

وإليك أهم فوائد  البركولي التى قدمها الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

1- يضبط ضغط الدم بسبب ما يحتويه من البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم بكميات كبيرة لذا يساعد في ضبط معدل ضغط الدم بالجسم لذا لكل من يعاني من مشاكل في ضغط الدم يتوجب عليه إدراج  البركولي في نظامه الغذائي اليومي.

2- لعظام قوية تناول  البركولي فهو يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين K المهمين لصحة وكثافة العظام والأسنان.

3- البروكلي يحتوي على فيتامين سي بشكل كبير حيث ان كوب واحد من البروكلي يمد جسدك بما تحتاجه من فيتامين سي مما يجعله مفيد في الشتاء لرفع المناعة ضد البرد او اضيفه لشوربة الدجاج وقدميه للمصاب بالبرد ليتحسن بشكل اسرع.

4- لعضلات قوية وجهاز عصبي سليم تناول البروكلي فهو يحتوي كما ذكرنا سابقا على كمية كبيرة من البوتاسيوم كما يساعد في الحفاظ على جهازك العصبي وعلى المخ ايضا وينشط بناء العضلات بالجسم فلذا من الرائع تناوله جميع افراد العائلة لعضلات اقوى.
Advertisements

ترشيحاتنا

قرصنة وإجرام.. الخارجية الليبية تدين اعتداء مليشيات الوفاق على قافلة مساعدات أممية

حسن مصطفى يكشف سبب دعوة حسن حمدي والخطيب لحضور قرعة بطولة العالم لليد

مصارع wwe شهير يتعرض لإصابة خطيرة بالمخ خلال مباراة عنيفة

في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور جريئة تبرز أنوثة ودلع ريهام عبد الغفور

سنقدم فيديوهات.. محامي نهى الإمام يفجر مفاجأة في واقعة تعديها على ضابط

عبدالله عاشور يكشف سبب عدم وجود خسائر بـ أرمنت جراء السيول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مذيع يشق الكمامة نصفين على الهواء.. ويوجه رسالة غريبة للمستمعين

من 8 مكونات.. هاني الناظر يوصي بطبق لا يمكن الاستغناء عنه أبدا

بشورت أصفر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمهرجان البندقية السينمائي