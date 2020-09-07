4 فوائد لـ البروكلى تعرف عليها

البركولي الأخضر مليء بالفوائد الى درجة ان خبراء التغذية يطلقون عليه اسم إعجوبة التغذية فهو منجم من الفيتامينات و المعادن و الألياف و قليل جدا فى السعرات الحرارية.





وإليك أهم فوائد البركولي التى قدمها الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





1- يضبط ضغط الدم بسبب ما يحتويه من البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم بكميات كبيرة لذا يساعد في ضبط معدل ضغط الدم بالجسم لذا لكل من يعاني من مشاكل في ضغط الدم يتوجب عليه إدراج البركولي في نظامه الغذائي اليومي.





2- لعظام قوية تناول البركولي فهو يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين K المهمين لصحة وكثافة العظام والأسنان.





3- البروكلي يحتوي على فيتامين سي بشكل كبير حيث ان كوب واحد من البروكلي يمد جسدك بما تحتاجه من فيتامين سي مما يجعله مفيد في الشتاء لرفع المناعة ضد البرد او اضيفه لشوربة الدجاج وقدميه للمصاب بالبرد ليتحسن بشكل اسرع.



