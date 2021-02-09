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محافظات

استخرجوا كوبين زجاجيين من بطنه .. فريق طبي بالمنصورة ينجح في إنقاذ حياة شاب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:14 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكن فريق طبي بمستشفى المنصورة التخصصى بمحافظة الدقهلية من انقاذ شاب واستخراج كوبى زجاج  من  قولونه.
حيث ضم الفريق الطبى كلا من الدكتور أحمد العدوى والدكتور علاء عبد المنعم أخصائين الجراحة العامة والمناظير بالمستشفى وتحت أشرف دكتور زكاء ابراهيم رئيس قسم الجراحة من انقاذ حياة شاب فى العشرين من عمرة يدعى سقوطة علي جسم غريب صلب وبفحص المريض تبين وجود 2 كوب زجاجي بالقولون .

و تمكن الفريق الطبى من اخراج الاكواب الزجاجية بالتعاون مع فريق قسم التخدير المكون من الدكنور حمادة محمد عبدالحميد استشارى التخدير والدكتور أحمد عصام أخصائي التخدير وتحت أشراف الدكتورة ولاء الصاوى رئيس قسم التخدير .

ومن جانبة صرح الدكتور فهمي السعيد مدير عام المستشفى بان عملية استخلاص الجسم الغريب "الاكواب الزجاجيه " بعد دخوله للقولون عن طريق المستقيم وصعوبة اخراجة من اسفل ادى الي عمل فتح جراحى للقولون واستخراج الجسم الغريب وعمل فتحة مؤقته للاخراج وسيتم قفلها وعودة المسار الطبيعى للاخراج بعد عدة اشهر .
استخرجوا كوبين زجاجيين من بطنه .. فريق طبي بالمنصورة ينجح في إنقاذ حياة شاب
استخرجوا كوبين زجاجيين من بطنه .. فريق طبي بالمنصورة ينجح في إنقاذ حياة شاب
استخرجوا كوبين زجاجيين من بطنه .. فريق طبي بالمنصورة ينجح في إنقاذ حياة شاب
استخرجوا كوبين زجاجيين من بطنه .. فريق طبي بالمنصورة ينجح في إنقاذ حياة شاب
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