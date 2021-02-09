حلويات عربية شهية.. طريقة عمل حزم التمرية المخبوزة

تعتبر طريقة عمل حزم التمرية المخبوزة ، من الحلويات العربية والخليجية التي تستمتعون بمذاقها وطعمها وقرمشتها، ويمكن تحضيرها في المنزل بأقل المكونات وابسط التكاليف، وإن كنتم من عشاق الحلويات الخليجية فيمكنك متابعة هذه الوصفة.





إقرأ ايضا | حلوى يمنية.. طريقة عمل بنت الصحن





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل التمرية المخبوزة ، بطريقة سهلة و صحيّة في المنزل، وتقديمها في المناسبات و اطفالك على الفطور او بين الوجبات، وهي حلوي سوف تنال إعجاب عائلتك بأكملها.





طريقة عمل حزم التمرية المخبوزة





مقادير طريقة عمل حزم التمرية المخبوزة





عجينة السبرينج رول الجاهزة زيت نباتي وفرشاة لمسح الرقائق بالزيت سكر ناعم





الحشو





٢و ١/٢ كوب حليب

١/٢ كوب سكّر

١/٢ كوب سميد ناعم

١/٤ ملعقة صغيرة مستكة، مطحونة مع قليل من السكّر

١ ملعقة طعام من ماء الزهر





طريقة عمل حزم التمرية المخبوزة





- لتحضير الحشوة(حلاوة السميد)، نضع الحليب والسكّر والسميد في كاسارولة على نار متوسطة. نحرّك باستمرار لنصل لدرجة الغليان، ثم نحرك لستة دقائق إضافية ثم نضيف المستكة وماء الزهر، و نصبّ الخليط في وعاء زجاجي ونتركه جانبًا ليبرد.





- عندما يبرد، نحضر رقاقة من العجين، نمسحها بالزيت النباتي. نضع فوقها رقاقة أخرى وبشكل قطري(فتتكوّن لدينا نجمة ثمانية)، ثم نمسحها بالزيت أيضًا.





- نضع ملعقة طعام من حلاوة السميد في منتصف العجين.





- نمسك أطراف العجين ونقوم بلفها من المنتصف، مع الضغط عليها برفق لإحكام الإغلاق.





- نضع حزم التمرية الجاهزة في صينية الخبز وندخلها في الفرن المسخّن مسبقًا لمدة 15 دقيقة على حرارة 180 درجة مئوية.



