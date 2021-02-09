صفحة صوت طلاب مصر تطالب بتطبيق الامتحانات الإلكترونية

أصدرت صفحة صوت طلاب مصر بيانا إعلاميا للمطالبة بتطبيق امتحانات الفصل الدراسي الاول "أونلاين" من خلال المنصات الاليكترونية الخاصة بالجامعات ، وذلك بسبب الظروف الصحية التي نشهدها في ظل جائحة كورونا ، للحفاظ على صحة الطلاب من انتقال فيروس كورونا .

وقد تضمن البيان أن أعداد الاصابات بفيروس كورونا ما زالت مرتفعة ، موضحين أنها لا تمثل إجمالي الاعداد المعلنة من قبل وزارة الصحة بسبب خضوع العديدين للعزل المنزلي ، كما أن نزول الطلاب لمقر الكليات يجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس خاصة مع وجود التجمعات الطلابية بالجامعات .

كما أشار البيان إلى وجود العديد من الطلاب الذين يقومون بمراعاة ذويهم من المصابين والذين يخضعون للعزل المنزلي ، وبالتالي فهناك احتمالية لانتقال العدوى لهم ، وإصابة الكثير من الطلاب في حال الاختلاط بهم ، وناشد البيان ضرورة تطبيق قرار الامتحانات الالكترونية على كافة الكليات سواء النظرية أو العملية دون استثناءات .

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كما نوه البيان الصادر عن صفحة صوت طلاب مصر إلى أن جميع الكليات بمختلف الجامعات بها كافة الإمكانيات التي تسمح بإجراء الامتحانات الكترونيا من خلال المنصات التي طرحتها وزارة التعليم العالي ، مؤكدين على أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن استهتار طلاب الجامعات بالامتحانات وإهمال دراستهم.