رئيس القومي للبحوث الفلكية: رحلة "مسبار الأمل" للفضاء ستحفز العالم العربي في هذه المجالات

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن إطلاق القمر الصناعي "مسبار الأمل" الاماراتي والذي انطلق منذ دقائق من الان الهدف منه هو دخول الغلاف الجوي لكوكب المريخ ، وتعد هذه أول خطوة تقوم بها دولة عربية .
وأضاف "القاضي" خلال تصريحات خاصة
لموقع "صدى البلد" أن الهدف من هذه الرحلات يكون بهدف الاستكشاف لمعرفة
ظروفه الجوية ومدى صلاحية هذا الكوكب للعيش أم لا ، وما هي المقومات المتوفرة به
والتي تؤهل للعيش عليه وذلك وفقا لبرامج الفضاء والدراسات التي تقوم بها في هذا
الشأن .
وأوضح ، أن جميع التساؤلات التي تدور حول
صلاحية المريخ للعيش أم لا سيتم الاجابة عليها من خلال هذه الرحلات الاستكشافية ،
بجانب الرحلات التي تطلقها "ناسا" ووكالة الفضاء اليابانية ، لافتا إلى
أن هذه الرحلة ستحفز العالم العربي في هذا المجال وتكثيف الابحاث والدراسات الخاصة
به .
وأشار إلى أن هذه الرحلة ستدخل الغلاف الجوي
لكوكب المريخ اليوم ، وبعدها يتم جمع المعلومات والبيانات الخاصة بكافة هذه
الدراسات ، منوها إلى أنه من المهم أن تقوم وكالة الفضاء المصرية بتكثيف مثل هذه
الرحلات إلى هذه الكواكب وعدم الاقتصار على كوكب الارض فقط .
كل ما تريد معرفته عن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني
وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي
للبحوث الفلكية قد سجلت اليوم الثلاثاء الموافق 09/02/2021 هزة أرضية فى
البحر المتوسط وعلى بعد 159 كم شمال مدينة الإسكندرية ، حيث بلغت قوة الهزة
3.5 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها خط العرض 32.61 شمالا، وخط
الطول: 30.19 شرقا.