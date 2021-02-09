ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس القومي للبحوث الفلكية: رحلة "مسبار الأمل" للفضاء ستحفز العالم العربي في هذه المجالات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:07 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
Advertisements
أحمد الشاهد

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن إطلاق القمر الصناعي "مسبار الأمل" الاماراتي والذي انطلق منذ دقائق من الان الهدف منه هو دخول الغلاف الجوي لكوكب المريخ ، وتعد هذه أول خطوة تقوم بها دولة عربية .

وأضاف "القاضي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الهدف من هذه الرحلات يكون بهدف الاستكشاف لمعرفة ظروفه الجوية ومدى صلاحية هذا الكوكب للعيش أم لا ، وما هي المقومات المتوفرة به والتي تؤهل للعيش عليه وذلك وفقا لبرامج الفضاء والدراسات التي تقوم بها في هذا الشأن .

وأوضح ، أن جميع التساؤلات التي تدور حول صلاحية المريخ للعيش أم لا سيتم الاجابة عليها من خلال هذه الرحلات الاستكشافية ، بجانب الرحلات التي تطلقها "ناسا" ووكالة الفضاء اليابانية ، لافتا إلى أن هذه الرحلة ستحفز العالم العربي في هذا المجال وتكثيف الابحاث والدراسات الخاصة به .

وأشار إلى أن هذه الرحلة ستدخل الغلاف الجوي لكوكب المريخ اليوم ، وبعدها يتم جمع المعلومات والبيانات الخاصة بكافة هذه الدراسات ، منوها إلى أنه من المهم أن تقوم وكالة الفضاء المصرية بتكثيف مثل هذه الرحلات إلى هذه الكواكب وعدم الاقتصار على كوكب الارض فقط .

 اقرأ أيضا :

كل ما تريد معرفته عن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني


وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية قد سجلت اليوم الثلاثاء الموافق 09/02/2021 هزة أرضية فى البحر المتوسط وعلى بعد 159 كم شمال مدينة الإسكندرية ، حيث بلغت قوة الهزة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها خط العرض 32.61 شمالا، وخط الطول:  30.19 شرقا.

 

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شعر به سكان القاهرة..زلزال بقوة 5.4 ريختر بمنطقة البحر المتوسط

البحوث الفلكية: عمق زلزال اليوم 90 كيلو متر وضرب جنوب تركيا

البحوث الفلكية تكشف عن مهام برامج رصد الحطام الفضائى .. فيديو

21 يوما على تحقيق حلم الإمارات بالوصول إلى المريخ

هزة أرضية بقوة 5 ريختر بالمحافظات الساحلية

البحوث الفلكية تكشف لـ صدى البلد حقيقة الكوكب بديل الأرض

ترشيحاتنا

نوير يتابع حساب محمد الشناوي على إنستجرام .. شاهد

بعد زيارته لبيروت.. إعلامي لبناني يكشف لـ صدى البلد مفاجأة عن وزير خارجية قطر

اللعيبة مرعوبة.. ضياء السيد يتحدث عن هزيمة الأهلي أمام البايرن

هجوز خلاص.. شاهد حفل زفاف شيما الحاج على منذر رياحنة في سكن البنات

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

لسبها ريهام سعيد.. سما المصري تواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام