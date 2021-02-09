كل ما تريد معرفته عن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

يواصل الطلاب تساؤلاتهم حول الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وآاليات تطبيقها ، وموعدها النهائي فبي الجامعات والمعاهد والإجراءات الاحترازية المتبعة.





الدراسة في الفصل الدراسي الثاني

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، استعراض خلاله السيناريوهات المقترحة لمواصلة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وكذا اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث عقد الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه قد شمل الاجتماع عرض ومناقشة السيناريوهات لاستكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني المقترحة من قبل وزارتي: "التربية والتعليم، والتعليم العالي، بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات اللازمة لاجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

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الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.. وأضاف المستشار نادر سعد أنه قد وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة أن يهتم الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المدارس والجامعات وذلك قبل استئناف العملية التعليمية.

موعد الدراسة الفصل الدراسي الثاني

- بداية الترم الثاني 2021 للمدارس

فقد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : "ستعلن وزارة التربية والتعليم عن كافة تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة و الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وذلك يوم الأحد القادم ١٤ فبراير ٢٠٢١".

وتابع وزير التربية والتعليم قائلا : "كل ما يتم نشره عن هذه التفاصيل قبل هذا الموعد، هو اجتهادات أو شائعات أو بلبلة ، كما أنه لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".

ومن جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن استيائه بسبب استمرار الشائعات والأخبار المتداولة يوميا الكاذبة بشأن مصير الامتحانات وتأجيلها أو إلغائها، الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وقال وزير التربية والتعليم : " كل ما يم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة ، لذا ستظل الشائعات والاجتهادات مستمرة مع الأسف الشديد،"، متابعا: "أرجو من الطلاب ان يهتموا بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة وذلك استعدادا لامتحانات الترم الأول، واستكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.





بينما نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، حول ما تم ترديده في بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك حول تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم وما يخص الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

بينما أكد المركز أن هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي قامت بنفي ما تم ترديده وذلك بشأن تأجيل اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم، وما يخص الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

- بداية الترم الثاني 2021 للجامعات

وفيما يخص امتحانات طلاب الجامعات .. فقد أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه من المقرر حتى الان بعد انتهاء اجازة نصف العام يوم 20 فبراير 2021 أن تعود الحياة التعليمية مرة أخرى إلى طبيعتها وتعود الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

كما قال وزير التعليم العالي في تصريحات تليفزيونية: إن الوزارة لم تتلق تعليمات او توصيات جديدة حتى الأن من لجنة الازمات والتي تستدعي تأجيل او تغيير موعد الامتحانات و الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، موضحا أنه حتى الأن القرار الذي تم اتخاذه يتمثل في عقد الامتحانات وذلك لطلاب الجامعات بعد انتهاء الاجازة في 20 فبراير ، ومن ثم تعود الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وقد أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارا وزاريا جديدا يخص حسم موقف امتحانات طلاب الجامعات، والدراسة في الفصل الدراسي الثاني.





وقد جاء نص هذا القرار بأن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 وذلك في جميع المعاهد الفنية التي تتبع الكليات التكنولوجية المصرية وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .

كما نص القرار على أن تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وذلك اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، حيث يلتزم رؤساء اللجان باخذ موافقة جهة العمل على الندب للعمل باللجان خلال فترة أيام العمل.