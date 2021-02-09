أشكال سوء السلوك الأكاديمي والانتحال العلمى في ورشة عمل بجامعة حلوان

عقدت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، ورشة عمل عن أشكال سوء السلوك الأكاديمي ، وكيفية تجنب الانتحال العلمى، وذلك عبر تطبيق زووم، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و إشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.





اقرأ ايضًا:

بعد انطلاق تطعيم الفرق الطبية في المستشفيات الجامعية بلقاح كورونا.. التعليم العالي: الأولوية لهؤلاء الأطباء

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي ومخرجاته، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، من خلال دعم جهود البحث العلمي وتوفير كل الإمكانيات لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.





وأشار إلى أنه يأتي ذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملى وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.





وأفادت الدكتورة منى فؤاد عطية أن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوحدة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.





واوضح الدكتور محمد القصاص، ان هذه الورشة تعد الورشة ال٣٩ وتساهم مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها الوحدة فى دعم منظومة البحث العلمى، بما يسهم فى رفع التصنيف بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان .





حاضر في ورشة العمل الدكتورة فاطمة إسماعيل الدكتورة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها جامعة حلوان، وأدار الورشة الدكتورة أمانى السيد عضو وحدة دعم البحث العلمى .





وتناولت ورشة العمل تعريف سوء السلوك الأكاديمي و النزاهة الأكاديمية فيما يتعلق بالأنشطة البحثية والكتابة العلمية، حيث يرتبط المنهج العلمي مع أخلاقيات البحث بعلاقة تكاملية، حيث لا يستقيم علم بدون أخلاق، لذا يتطلب البحث العلمي كأي نشاط إنساني توافر البعد الأخلاقي بالإضافة إلى البعد المنهجي العلمى.

ناقشت الورشة أشكال سوء السلوك الأكاديمي وتناولت بالأخص شرح أنواع الانتحال الأكاديمي وضرورة اتباع أساليب الاقتباس العلمي السليمة في الكتابة البحثية حتى يتجنب الباحث الوقوع في خطأ الانتحال الأدبي، وأهمية أن يتحرى الباحث الدقة في الاقتباس من المراجع وكذا كيفية اعادة صياغة الكلمات والجمل من المصادر المختلفة، وكيفية الاضافة والشرح على المعلومات المجمعة من أكثر من مصدر.





وتم خلال ورشة العمل عرض وشرح أشكال سوء السلوك الأكاديمي وانتهاك النزاهة الأكاديمية ومنها الغش وهو نقل او استغلال أعمال الآخرين بطرق غير قانونية، و السرقة الفكرية والانتحال العلمي وهو اقتباس عبارات وأعمال الآخرين بدون توثيق أو ذكر للمصادر أو اتباع المعايير السليمة للاقتباس، وكذلك سوء استخدام المساعدة الأكاديمية غير المصرح بها كأن يعتمد الطالب أو الباحث إلى طرف ثالث لكتابة أبحاثه أو استغلال الآخرين في أنشطة بحثية ينسبها الباحث لنفسه ، وكذلك التزوير للحصول على مزايا أكاديمية، بالإضافة إلى التزييف في بيانات ونتائج الأنشطة البحثية، أو مخالفة القوانين والقواعد الأخلاقية المتعلقة بالأنشطة البحثية وبالأخص التي تستخدم البشر في البحث العلمي دون اتباع المواثيق الاخلاقية لحماية الأشخاص موضوع الدراسة.





و تضمنت أيضا ورشة العمل الفرق بين الاقتباس الذي يراعي معايير النزاهة الأكاديمية والانتحال العلمي كشكل من أشكال سوء السلوك الأكاديمي، وشرح مبادئ توجيهية لتجنب السرقة الأدبية، والتعرف على كيفية تحري الدقة في توضيح المصادر العلمية وأساليب تقوية مهارات الكتابة العلمية، كما ناقشت أيضا فنيات الكتابة وكيفية أقتباس ملاحظات من المصدر وكتابتها بطريقة بسيطة، ومعرفة ما الذي يريد المؤلف شرحه وماهو الاستنتاج من هذا الشرح، وانتهت الورشة بمناقشة إرشادات كتابة المعلومات التي يقوم بتجميعها الباحث من الدراسات السابقة ذات الصلة بأسلوب منهجي ولغوي متسق ومنظم.



