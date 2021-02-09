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تعليم

جامعة حلوان: استمرار حملة تطعيم الفرق الطبية بمستشفى بدر الجامعى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:32 ص
تطعيم الفرق الطبية
تطعيم الفرق الطبية
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كريم ناصر - اسلام خالد
 أعرب الدكتور ماجد نجم عن اهتمام الجامعة  بتوفير لقاح كورونا وتطعيم طواقمها الطبية مجانا حرصًا على حياتهم وسلامتهم ووفق برنامج محدد يتماشى مع خطط وزارتى الصحة و التعليم العالى و المجلس الأعلى للجامعات و يتفق مع سياسة الدولة فى مواجهة  فيروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره.

كما أشار الدكتور ماجد نجم إلى استمرار العمل بمستشفى بدر للعزل و استقبال الحالات مع اتباع التدابير الاحترازية و الحرص على التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامات و استخدام المعقمات و تطبيق جميع قواعد السلامة و الوقاية و التى من شأنها أن تسهم فى حصار الفيروس و القضاء عليه.


ويشرف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور وائل عمر  المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفي بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى على الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج.  

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أن الجامعة قامت منذ بداية الجائحة بتخصيص مستشفى بدر كمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا و أن كلية الطب تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية و تواصل جهودها الدءوبة فى مواجهة انتشار المرض و الحد من آثاره و ذلك تنفيذا لخطة الدولة و اتباعا لتوجيهات الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

كما أعلن الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات عن تناقص أعداد الإصابات  و انخفاض حدة الموجة لكنه نبه فى الوقت ذاته على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية و على رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وتجنب التجمعات بالأماكن المغلقة وغسيل الأيدي باستمرار. 

جامعة حلوان: استمرار حملة تطعيم الفرق الطبية بمستشفى بدر الجامعى
جامعة حلوان: استمرار حملة تطعيم الفرق الطبية بمستشفى بدر الجامعى
جامعة حلوان: استمرار حملة تطعيم الفرق الطبية بمستشفى بدر الجامعى
جامعة حلوان: استمرار حملة تطعيم الفرق الطبية بمستشفى بدر الجامعى
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