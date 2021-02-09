التعليم تكشف خطة تعزيز الحريات الدينية ونبذ التعصب في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها نجحت خلال الخمس سنوات الماضية في إعداد حقيبة تدريبية لتدريب المعلمين على تعزيز الحريات الدينية في المدارس، ونشر ثقافة التسامح الديني ونبذ التعصب في المجتمع المدرسي.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نظام التعليم الجديد يستهدف إ كساب الطلاب المهارات الحياتية لتنعكس على أدائهم وممارساتهم سواء داخل المدرسة أو في الحياة بوجه عام، بحيث يتم ربط التعلم بالحياة، ويخرج المتعلم لديه رغبة وشغف دائم على التعلم وتطوير الذات بشكل مستمر، وأن يكون لديه قدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.





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وشدد على أن نظام التعليم الجديد يسعى للقضاء على بعض الظواهر السلبية مثل التنمر وعدم احترام الآخر، مشيرًا إلى أنه لذلك تم تضمين المناهج قيم مثل الحب والرحمة والاحترام والمثابرة والاتقان والأمانة.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلم المدرسي أو المدرس هو أحد أهم أعمدة منظومة التعليم.





وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التعليم العالي فيما يتعلق برفع المستوى المهاري والمهني للمعلم، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم إضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات لتأهيل طلاب كليات التربية للعمل كمدرسين بجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي وفق أحدث النظم والمعايير التعليمية العالمية.





كما لفت وزير التربية والتعليم، إلى أنه قد زادت عدد ساعات التدريب العملية الخاصة بتدريب طلاب كليات التربية في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمراحلها المختلفة.





ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة لجميع أولياء الأمور والمعلمين والمسئولين عن التعليم في المؤسسات المختلفة.





ودعا وزير التربية والتعليم الفئات المذكورة، إلى التسجيل الآن في ورش عمل نهضة مصر وبنك المعرفة المصري المختلفة، لمعرفة كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» بما في ذلك فلسفته وأهدافه ومحتوياته وكيفية تناوله في الفصل:





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه الورش موعدها يوم الأربعاء الموافق ١٠ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:





وقال وزير التربية والتعليم: لمعرفة كيفية نمو المهارات الحياتية والإبداعية واللغوية خاصة باللغة العربية للطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، والتعرف على أهم الدعائم والركائز القائم عليها منهج «تواصل» والإجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا، يمكن الدخول يوم الأحد الموافق ٢٨ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً، على الرابط التالي:





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الأمر التسجيل الآن ليصل له رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.





يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أقرت تدريس منهج جديد اسمه (القيم واحترام الآخر "معًا نبني")، وذلك بداية من الصف الثالث الابتدائي في العام الدراسي الحالي 2020/2021





ويتم تقديم محتوى الكتاب للطلاب من خلال قصص لـ الأطفال، عن قيم الحب والرحمة والحترام والأمانة والمثابرة، وتدور أحداث وقصص الكتاب بالكامل من خلال 6 شخصيات، وهم "أمان وليلي وأمين وسعيد وجميلة ومرجان" ومنهم 2 من ذوي الهمم وهم سعيد وجميلة".