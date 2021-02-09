لطلاب المعادلات.. الفرصة الأخيرة للتسجيل بالأماكن الشاغرة في الجامعات الخاصة.. غدا





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تيسيرًا على الطلاب الراغبين فى التقدم بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعي 2020/2021، تم مد فترة رفع مستندات طلاب المعادلات حتى الساعة الثانية عشر ( 12 ظهرًا ) من يوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، وفى حالة عدم توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقدم يمكن الاستعاضة بتقديم إقرار موقع من الطالب وولى أمره باستيفاء المستندات المطلوبة قبل يوم .













وجدير بالذكر أنه تم فتح النظام على الموقع المحدد لمدة ٣ أيام، اعتبارا من يوم السبت الماضي ٦ فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحا، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب.

اقرا ايضا : حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021





كما يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة ١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير الجاري.





اقرا ايضا : إضافة مقررات ومناهج بكليات التربية بالجامعات.. تفاصيل

