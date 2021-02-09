فرمان من فيفا.. حرمان حسين الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة بالميراس.. اعرف السبب

تلقت بعثة الأهلي إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم «كهربا» من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غدٍ الخميس، بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.





ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة الثانية ظهرًا بتوقيت الدوحة، عبر الفيديو كونفرانس، للحديث عن مباراة بالميراس البرازيلي والرد على استفسارات الإعلام بشأن المباراة.





ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي مساء بعد غدٍ الخميس على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.













ويخوض الفريق مرانه غدًا الأربعاء استعدادًا للمباراة، بعد أن منح موسيماني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء.



