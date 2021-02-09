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فن

رزان مغربي تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة لها .. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:11 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة رزان مغربى صورة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".


وعلقت رزان على الصورة قائلة " بحياتي انا سافرت كتير و تعرفت على ناس و جنسيات و ثقافات كتيرة اليوم حابة اتعرف عليكن انتو اصحابي و عيلتي على انستغرام .".


وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر وراضي بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذي قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني. 
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