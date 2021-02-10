خالد قاسم: حياة كريمة مشروع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة هو مشروع الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة فى كل مراكز الريف المصري، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بهذا المشروع الذى يوفر حياة مختلفة للمواطنين بالريف.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك 4500 قرية يتم استهدافها للتطوير، والدولة بدأت فى تطوير بعد القري مشيرًا إلى أن الـ 1500 قرية الموجودة فى الـ 51 مركزًا الذى سيتم العمل بهم كمرحلة أولى فى العام المالى الحالي.



