ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد قاسم: حياة كريمة مشروع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:02 ص
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة هو مشروع الدولة  المصرية لتحقيق التنمية الشاملة فى كل مراكز الريف المصري، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بهذا المشروع الذى يوفر حياة مختلفة للمواطنين بالريف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك 4500 قرية يتم استهدافها للتطوير، والدولة بدأت فى تطوير بعد القري مشيرًا إلى أن الـ 1500 قرية الموجودة فى الـ 51 مركزًا الذى سيتم العمل بهم كمرحلة أولى فى العام المالى الحالي.

وكشف أن المبادرة تتم على ثلاث سنوات وبنهاية 2024 ستم تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وذلك من خلال خدمات المرافق مؤكدًا أن الدولة تقوم بتوصيل المياه و الصرف الصحى وشبكات الكهرباء، وإنشاء الطرق ، وتوصيل الغاز الطبيعي، وعمل وحدات صحية، وتوفير مدارس، وأيضًا توفير فرص عمل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: خطط القيادة السياسية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية

برلماني: الدولة ترفع شعار دعم محدودي الدخل والفلاح

توسيع نطاق الريف.. نواب: الدولة تطبق شعار العدالة الاجتماعية وتواجه الفقر بحياة كريمة.. وترشيد استخدام المياه يتصدى لأزمة الفقر المائي

حياة كريمة| محافظ المنيا يراجع خطة تطوير 5 مراكز في الـ"1000 قرية"..صور

النائب خالد مشهور: تطوير 1500 قرية نقلة حضارية في تاريخ مصر

حياة كريمة: برنامج شامل لإحداث تطوير في حياة 58% من سكان مصر

ترشيحاتنا

سر علاقة سعاد حسني بـ عزت العلايلي.. وهل كانت زوجته تشعر بالغيرة منها؟.. نجله يجيب

عمرو نصوحي: موسيماني يجيد تجهيز لاعبيه.. والشحات وكهربا عملوا كارثة

وكيل علي معلول: مصدوم من وصفه بـ «الأراجوز» واتهامه بالهروب أمام البايرن

مفاجأة.. جابر القرموطي يغني راب «ست في الأربعين» بمشاركة ميادة نصري

تعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. جابر القرموطي يغني راب «ست في الأربعين» بمشاركة ميادة نصري

بفعل الثلوج والأمطار.. لحظة انهيار قاعة أفراح في السعودية | فيديو

امرأة تلد طفلة بعد وفاة زوجها بعام | صور