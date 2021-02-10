إياتا: توقعات بتحسن النقل الجوي بنسبة 50% خلال 2021

يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الـ"إياتا"، تحسنا بنسبة 50.4% للنقل الجوي خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2020، لكنه حذر من مخاطر حدوث تراجع شديد إذا استمر التشديد في قيود السفر بسبب جائحة كورونا.





وقال ألكسندر دى جانياك، مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إن العام الماضي كان عاما كارثيا، وليس هناك وصف آخر له سوى هذا الوصف"، مشيرا إلى تفاقم الوضع خلال موسم عطلة نهاية العام حيث تم تشديد قيود السفر لمواجهة تجدد تفشي وباء كورونا "كوفيد – 19" وظهور سلالات جديدة من الفيروس.





وأفاد تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي ِاياتا" بأن عام 2020 كان الأسوأ تاريخيا بالنسبة للسفر الجوي على متن خطوط شركات الطيران الأفريقية.





وأوضح التقرير أن: "حركة النقل الجوي بشركات الخطوط الجوية الأفريقية انخفضت بنسبة 8ر69% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، وأن قدرات هذه الشركات تراجعت بنسبة 5ر61%".





وأشار إلى أن طلبات السفر على متن الخطوط الأفريقية خلال شهر ديسمبر كان أقل بنسبة 8ر68% عن الفترة ذاتها في العام 2019.



