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رياضة

وكيل علي معلول: مصدوم من وصفه بـ «الأراجوز» واتهامه بالهروب أمام البايرن

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:44 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال جون إدوارد، وكيل اللاعبين، إن التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي مصدوم من وصفه بـ"الأراجوز" واتهامه بالهروب أمام بايرن ميونخ الألماني في كأس العالم للأندية.

وأضاف جون ادوارد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، علي معلول أبدي انزعاجا شديدا من التصريحات التي أطلقها اللاعب السابق محمد عمارة، والذي وصفه خلالها بالأراجوز، مؤكدًا أن النجم التونسي مصدوم من هذه الإساءة.

وأوضح جون ادوارد، أن علي معلول قدم تاريخا كبيرا مع الأهلي، ولا يحق لأحد اتهامه بالهروب، واسم علي معلول قد يكون سببًا في شهرة من يتحدثون عن هروبه أمام بايرن ميونخ.

وأكمل: "علي معلول صاحب شخصية قوية، ولن يتأثر بهذه الحملات التي غرضها تدمير الفريق".
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