250 قرص تامول.. ضبط 4 شباب بحوزتهم كمية من المخدرات المختلفة في سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة

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من ضبط ٤ شباب وبحوزتهم ٢٥٠ قرص تامول و٤٠ قطعة حشيش و١٤٠ لفافة لمادة الهيروين المُخدر، مُتخذين من دائرة طهطا والمنشأة والبلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.