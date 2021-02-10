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حوادث

250 قرص تامول.. ضبط 4 شباب بحوزتهم كمية من المخدرات المختلفة في سوهاج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:54 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
ألقى ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الأمن، القبض ٤ شباب وبحوزتهم كمية من أنواع المخدرات المُختلفة.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة، من ضبط ٤ شباب وبحوزتهم ٢٥٠ قرص تامول و٤٠ قطعة حشيش و١٤٠ لفافة لمادة الهيروين المُخدر، مُتخذين من دائرة طهطا والمنشأة والبلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم وبتضيق الخناق عليهم اقروا بحوزتهم للمواد المُخدرة بقصد الاتجار.

حُررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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