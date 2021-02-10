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حوادث

ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة في سوهاج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:59 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
ضبطت إدارة مرور سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن ووحدة مكافحة المخدرات، من خلال حملاتها المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية؛ للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المُخالفين من قائدي السيارات والمركبات، 6 سائقين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

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وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا من إدارة المرور بسحب 69 عينة للكشف عن الإدمان، تم التأكد من إيجابية 6 عينات منهم.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الـ6 سائقين، وحُررت المحاضر اللازمة بذلك، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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