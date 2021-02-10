ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة في سوهاج

ضبطت إدارة مرور سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن ووحدة مكافحة المخدرات، من خلال حملاتها المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية؛ للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المُخالفين من قائدي السيارات والمركبات، 6 سائقين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.





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وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير الأمن، إخطارًا من إدارة المرور بسحب 69 عينة للكشف عن الإدمان، تم التأكد من إيجابية 6 عينات منهم.



