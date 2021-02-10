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سيارات

ارتفاع أسعار السيارات في السعودية بنسبة قاربت 10%

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:58 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن البنك المركزي السعودي ساما، بيانات رسمية، مؤخرا، تؤكد ارتفاع أسعار السيارات فى المملكة العربية السعودية خلال عام 2020 بنسبة 9.6% .

وأوضح البنك المركزى السعودى أن الأسعار بلغت الرقم القياسي 107.3 نقطة في ديسمبر من عام 2020 مقابل 97.9 نقطة في الشهر ذاته من 2019 .

وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية من خلال تحليل لوحدة التقارير الخاصة بها ، إن ارتفاع أسعار السيارات خلال عام 2020 يعد الثاني على التوالي، حيث كانت أسعارها قد ارتفعت 0.04 % في 2019، بعد ان كان الرقم القياسي لأسعارها 97.8 نقطة في ديسمبر من عام 2018.

وبناء على التحليل التى اجرته الجريدة ، فقد تجاوز ارتفاع أسعار السيارات معدل التضخم، الذي يقيس ارتفاع جميع السلع والخدمات في البلاد، والذي سجل 5.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2020.

وكان الرقم القياسي لأسعار السيارات قد تراجع ثلاثة أعوام على التوالي قبل أن يرتفع العامين الأخيرين، حيث تراجع 4.5 في المائة في 2016، ثم 2.6 في المائة في 2017، و0.5 في المائة خلال 2018.

وكانت قد سمحت السعودية بقيادة المرأة للسيارة بدءا من منتصف 2018، ما قد يكون سببا في ارتفاع الطلب خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

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