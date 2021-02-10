سراديب بعمق 4 أمتار.. إحباط محاولة تنقيب عن آثار داخل منزل بالإسماعيلية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو صوير من إحباط محاولة تنقيب عن الأثار بقرية الواصفية بنطاق مركز أبوصوير الإسماعيلية.





تلقت قوات الأمن بمركز شرطة أبو صوير، اخطارا بوجود أعمال حفر و تنقيب عن الآثار بقرية الواصفية، حيث تم التوجه على الفور إلى مكان الواقعة وفي حضور رجال الشرطة، تم القبض على الجناة.





وبالمعاينة المبدئية، تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف وعمق 4 أمتار ونصف المتر، وبها سرداب يتجه بالاضافة الي وجود بعض اثار الهدم والحفر.





تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لإتخاذ كافه الاجراءات القانونية.