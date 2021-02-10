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أخبار العالم

يزيد الأزمة تعقيدًا.. فرنسا تعلق على تدويل الملف اللبناني

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:15 ص
لبنان
لبنان
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شيماء مصطفى
ذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أخبر شخصيات مقربة من البطريركية المارونية بكركي أن باريس لا تشجع على المضي في الدعوة إلى تدويل الملف اللبناني.

وأكدت المصادر أن فرنسا لا تعتزم دعم هذه الدعوة، نظرًا لأن ظروفها غير ناضجة وستؤدي إلى زيادة التعقيدات على الساحة اللبنانية بدلًا من حلحلة الأمور.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الفرنسية تفضل في هذه الفترة تعزيز الاتصالات مع واشنطن على نحو ثنائي في محاولة لإحداث اختراق في الجدار، تحت "سقف" المبادرة الفرنسية.

ووفقا للمعلومات، لا ترغب فرنسا بخسارة «الورقة» اللبنانية من خلال إدخال شركاء على "الطاولة" وتسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي لمبادرتها، فالتدويل في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة محفوف بالمخاطر.

وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي، قد وجد أن الدعوة الى مؤتمر دولي هي الحل الأخير لخروج لبنان من النفق المظلم والوصول إلى تشكيل للحكومة.

ويرى الراعي أنه من واجب الأمم المتحدة والجامعة العربية أن يتحركا، لأن لبنان وهو عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، بات مستقبله مهدد بالزوال اذا استمر الوضع على ما هو عليه.
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