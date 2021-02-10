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أخبار العالم

فخر للعرب.. رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:27 ص
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
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مـيــــس رضـــا

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، عن تهانيه الخالصة بنجاح دولة الإمارات في وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ.


وهنأ رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا  وكافة الشعوب العربية للإنجاز الكبير الذي حققته في مجال الفضاء بنجاح وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021م، مشيدًا بهذا الإنجاز العلمي التاريخي في مجال الفضاء والذي يسهم بدوره في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بين مصاف الدول المتقدمة في علوم الفضاء. 


وأشاد "رئيس البرلمان العربي "، بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء، إذ تعد هذه المهمة أول مهمة فضائية عربية لاكتشاف كوكب آخر وإنجازًا غير مسبوقًا على مستوى العالم في تحقيق أهدافها العلمية التي تمثل فخرًا للأمة العربية.


وتمنى "العسومي"،  لدولة الإمارات العربية المتحدة كل النجاح والتقدم في مجال الفضاء و كافة المجالات الأخري.

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