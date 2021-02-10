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فن

كان نفسي احتفل بعيد ميلادي .. الإعلامية مى حلمى تعلن خضوعها لـ عملية جراحية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:00 ص
الاعلامية مى حلمى
الاعلامية مى حلمى
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مريم عزت
أعلنت الإعلامية مى حلمى عن خضوعها لعملية جراحية بعد قليل ، وذلك من خلال خاصية " الستورى " بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . 

حيث ظهرت الإعلامية مى حلمى بـ ملابس العمليات وقالت فى الفيديو " كان نفسى احتفل بعيد ميلادى احسن من كدة ... بس الحمدلله قدر الله وما شاء  فعل .. ادعولى انا دخلة اعمل عملية المرارة ... وعلشان كدة احتفلت معاكوا بعيد ميلادى بدرى " .
 
وأعلنت الإعلامية مي حلمي عن تعاقدها علي برنامج جديد علي قناة النهار، يجمعها بـ نجوم كرة القدم المصرية، و ذلك من خلال نشرها صورة عبر حسابها الرسمي علي موقع "انستجرام". وظهرت مي حلمي بصحبة " نجوم كرة القدم المصرية وائل جمعة، بركات ، عصام الحضري ، محمد شوقي ، حسين ياسر المحمدي" و علقت علي الصورة قائلة : "Soon ⚽️⚽️⚽️ u r the starاكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكوره في الوطن العربي" 

 يذكر أن مي حلمي مذيعة رياضة بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو و انتقلت حاليا إلى برامج تليفزيونية و آخر أعمال الإعلامية مي حلمي هو برنامج " الحكم " ، الذي يعرض علي قناة " الحدث اليوم ". 
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