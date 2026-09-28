زيارة مفاجئة لدار مسنين بطنطا تكشف أوجه قصور.. والقصبي يتحرك فورا

في زيارة مفاجئة لإحدى دور المسنين بمدينة طنطا، تفقد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ نائب رئيس حزب مستقبل وطن، يرافقه المهندس أحمد الجرواني، أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، والنائبة وفاء السرنجاوى ومحمد حماد أمين مساعد الحزب بالغربية أحوال المقيمين بالدار، واستمعا إلى مطالبهم وشكاواهم، كما تفقدا مختلف أرجاء الدار للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وكشفت الزيارة عن عدد من الملاحظات والشكاوى، من بينها ضعف مستوى وجودة الطعام، وعدم حصول المقيمين على الفواكه لفترة طويلة، إلى جانب نقص بعض الأدوية، خاصة الأدوية اللازمة لمرضى القلب والسكر، وملاحظات بشأن عدم انتظام تواجد هيئة التمريض.

كما رصدت الزيارة وجود غرف وأماكن غير مستغلة، وألعاب وأدوات وأنشطة غير مستخدمة، فضلًا عن مساحات كان من الممكن تحويلها إلى حدائق ومتنفس للمسنين، لكنها أصبحت غير مستغلة وانتشرت بها الحشائش، إلى جانب وجود أماكن يمكن استثمارها في إقامة محلات تحقق عائدًا ماليًا يدعم موارد الدار ويرفع مستوى الخدمات.

وعلى الفور، تواصل الدكتور عبد الهادي القصبي مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض ما تم رصده من ملاحظات واحتياجات، حيث تفاعلت الوزيرة مع الطلب ووجهت لجنة من الوزارة بالنزول إلى الدار ومتابعة الأوضاع، كما وجهت بدعم الدار ماديًا، ودراسة واستثمار الأماكن المتاحة بما يحقق عائدًا لصالحها، مع التشديد على مواجهة أي أوجه قصور إداري.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن سرعة استجابة الوزيرة تعكس أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع قضايا المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن لجنة حقوق الإنسان والتضامن ستتابع تنفيذ التوجيهات وإزالة أسباب الشكاوى.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الجرواني أن الزيارة تأتي انطلاقًا من الاهتمام بكبار السن والوقوف على احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن ما تم رصده سيتم متابعته بالتنسيق مع الجهات المعنية، حتى تتحول الملاحظات إلى إجراءات عملية تنعكس على مستوى معيشة ورعاية المقيمين بالدار.