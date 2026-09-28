مسعود علام: منتدى مصر للتعدين يفتح الطريق أمام استثمارات جديدة في ثروات مصر الطبيعية

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى مصر الخامس للتعدين تعكس بوضوح الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقطاع التعدين، باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال علام إن انعقاد المنتدى يمثل خطوة مهمة في إطار الترويج للإمكانات التعدينية التي تمتلكها مصر، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات المتخصصة، بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح أن الرؤية الحديثة لقطاع التعدين يجب ألا تتوقف عند حدود استخراج الخامات والثروات المعدنية، وإنما تمتد إلى إقامة صناعات تحويلية قائمة عليها، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة، ويدعم الصناعة الوطنية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويفتح أسواقًا أمام المنتجات المصرية في الخارج.

وأشار الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمطروح إلى أن مصر تمتلك مقومات جغرافية وجيولوجية متميزة، فضلًا عن بنية أساسية وخبرات وكوادر وطنية يمكن البناء عليها لتطوير النشاط التعديني، مؤكدًا أن توجيه الاستثمارات نحو التصنيع والاستفادة من الخامات محليًا يمثل عنصرًا مهمًا في زيادة العائد الاقتصادي من الثروة المعدنية.

وأضاف علام أن استمرار تطوير بيئة الاستثمار في قطاع التعدين، وتحديث التشريعات والإجراءات، وتوفير البيانات الجيولوجية الدقيقة، وتيسير إجراءات المستثمرين، من شأنه أن يعزز قدرة مصر على جذب الشركات الجادة والتوسع في المشروعات التعدينية والإنتاجية.

وأكد أن مشاركة الرئيس السيسي في افتتاح المنتدى تحمل رسالة مهمة حول توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وربطها بالتصنيع والإنتاج، بما يتماشى مع توجهات دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

واختتم مسعود علام تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والجهات البحثية، لبناء قطاع تعدين أكثر تطورًا وقدرة على المنافسة، بحيث لا تظل الثروة المعدنية مجرد خامات مستخرجة، وإنما تتحول إلى صناعة متكاملة وقيمة اقتصادية مضافة وفرص عمل وصادرات تعزز قوة الاقتصاد المصري.