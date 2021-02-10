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تعليم

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم: الانتهاء من كافة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:47 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي سوف تبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام حيث تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وصيانة بوابات التعقيم الذاتي.
وقال الدكتور تامر سمير إنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها منذ أسابيع وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال حوالي 100 الف طالب وطالبة فى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى 16 كلية بالجامعة.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
واضاف الدكتور سمير أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا ، مشيرا الى انه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان.
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