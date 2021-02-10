نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم: الانتهاء من كافة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتي سوف تبدأ في موعدها المحدد عقب انتهاء إجازة نصف العام حيث تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وصيانة بوابات التعقيم الذاتي.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
واضاف الدكتور سمير أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا ، مشيرا الى انه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان.
واضاف الدكتور سمير أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا ، مشيرا الى انه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان.