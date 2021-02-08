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تعليم

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل بالإدارات "صور"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:48 م
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إدارات العمل المختلفة بإدارة الجامعة وذلك للاطمئنان على سير العمل بها وأحوال العاملين بالجامعة.

ورافقه خلالها الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة وايمن بيومي القائم بعمل أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة، المساعد للشئون الإدارية.

وخلال الجولة شدد الجيزاوي على أهمية تواجد كافة العاملين بالإدارات بداية من الأسبوع القادم مع التأكيد علي أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص علي تهوية المكاتب ، مؤكدًا ضرورة ازالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالجامعة ومراجعة اشتراطات ومتطلبات اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، مشيرًا الى ان الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين والمنشآت والوثائق أولوية كبرى ومن الضروريات لمؤسسات العمل. 

كما أكد الجيزاوي ضرورة حسن استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل بما يخدم المصلحة العامة للجامعة والحفاظ على المال العام.

وكان ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة بحضور عضوية كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق وذلك لإجراء المقابلات واختيار أحد المرشحين لعمادة كلية الفنون التطبيقية.

وقال الجيزاوى إن لجنة اختيار عميد كلية الفنون التطبيقية ضمت كلا من الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، الأسبق والدكتور منير حسن منير أستاذ متفرغ بكلية الفنون التطبيقية.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة لتضمن المزيد من الموضوعية في اختيار العمداء الأكثر كفاءة.
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