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رياضة

الأهلي بزيه التقليدي أمام بالميراس بمونديال العالم للأندية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح اليوم، الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في  قطر، وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ، الخميس، بتوقيت القاهرة. 


حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب، القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.


وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.


كما تضمن الاجتماع التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة دون الاحتكام إلى وقت إضافي، على أن يتم تسليم ميداليات المركز الثالث بعد نهاية المباراة النهائية في البطولة.


وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بـ90 دقيقة، مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
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