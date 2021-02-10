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فن

جابر القرموطي وأحمد الفيشاوي ومحمد نجاتي ممثلون وإعلاميون يتجهون للغناء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
اتجه كل من الفنانين أحمد الفيشاوي ومحمد نجاتي والإعلامي جابر القرموطي، إلى مجال الغناء مؤخرا، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



"صدى البلد" رصد في هذا التقرير معلومات عن أعمالهم.


نشر الإعلامى جابر القرموطى صورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مع المطربة ميادة نصرى ليعلن عن مفاجأة جديدة.
 

وعلّق جابر على الصور: "قريبًا"، وتبين أنه يستعد لطرح أغنية راب بعنوان "ست فى الأربعين". 


وتأتى هذه التجربة بشكل مختلف يخوضه جابر بعيدًا عن السياسة وبرامج التوك شو ويشاركه فى الأغنية المطربة ميادة نصرى في أول تجربة غنائية لها.


والأغنية من توزيع موسيقي الدكتور رامي مصطفى وأنس شريف، وتعد الأغنية مزجا بين الراب والموسيقى الشرقية.


ويعتزم الفنان أحمد الفيشاوي طرح أغنية "نمبر 2"، التي انتهى من تصويرها كفيديو كليب، خلال الأيام القليلة المقبلة.


ويتوقع بث الأغنية أولا عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قبل عرضها بالفضائيات.


وفي وقت سابق اليوم، أعلن الفيشاوي الانتهاء من تصوير فيديو كليب الأغنية، ونشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب عليها: "خلصنا تصوير نمبر 2".


وشارك في التصوير مغني المهرجانات حمو  بيكا، ونشر عددا من الصور تجمعه بالفيشاوي من كواليس تصوير الكليب، وعلق: "قريبا".


ويتوقع أن تتسبب الأغنية في أزمة مع الفنان محمد رمضان، حيث ظهر أحمد الفيشاوي، على اللافتة الدعائية للأغنية بشكل "كاريكاتير" داخل حلبة ملاكمة، يصارع فيها الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضا.


فيما حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخباري من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.


وقال محمد نجاتي إنه لا يمانع من الاتجاه لتقديم أغاني المهرجانات، مشيرا إلى أنه يتعجب من الأشخاص الذين يهاجمون أغاني المهرجانات.


وأضاف نجاتي: "أنا ضد الكلمات التي تحمل إسفافا ولكن ضد منعها لأنه نوع موسيقى جديد يواكب الزمن الذي نعيش فيه، لأن كل حقبة زمنية لها الموسيقى الخاصة بها". 
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