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محافظات

زراعة الشرقية تنفذ يوم حقل إرشادي عن القمح في أم الزين بالزقازيق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:33 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الانتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة الي تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

 

ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزاره الزراعة إلي قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ يوم حقل إرشادي مزروع بمحصول القمح صنف مصر 2 بقرية أم زين  التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور مهندسي الإرشاد بإدارة الزقازيق الزراعية واخصائي القمح بالمحافظة وعدد من المزارعين .

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أوضح وكيل وزارة الزراعة إستمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وبالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وذلك لتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة ، كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية والرد علي استفسارات المزارعين.

 

وعلي جانب أخر فقد هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة لحصول مركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير على المركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة التميز الكشفي 2021 والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

و أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى فوز مرشدات و كشافة مركز شباب منشأه رضوان بالمركز الأول وأشبال  مركز شباب الجمالية بأبو حماد بالمركز الثاني في مسابقة التمير الكشفي 2021 على مستوي الجمهورية ، لافتًا إلى أن المحافظة تشارك سنويًا في هذه المسابقة ، تحت شعار "لا للتعصب - مصر أولًا - ثقافة إحترام الآخرين".

 


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