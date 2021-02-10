غلق 4 معارض أدوية بيطرية وضبط 3173 عبوة دواء بيطري مخالف بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.





وأضاف المحافظ أنه قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





ومن جانبه فقد أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات بالشرقية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك خلال شهر يناير الماضي 2021م ، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة لعدد 8 معارض بيطرية وضـبط 3173 عبوة لـ ( 62 صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور تداوله بيطريا ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا و تنفيذ 4 قرارات غلق إداري لمعارض الأدوية المخالفة .

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وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.





وعلي جانب اخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة علي الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.





ومن جانبها فقد أكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة والدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا تمكنوا من ضبط سيارة نصف نقل غير مرخصة على طريق ههيا / أبو كبير محملة بخبز مدعم بمقدار (9000) رغيف لإعادة بيعه في السوق السوداء واستغلال المواطنين، فتم التحفظ على السائق والمضبوطات وتحرير المحضر رقم 284 لسنة 2021 جنح أ.د.ط ههيا ضد سائق السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.