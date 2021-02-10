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محافظات

مساعد وزير التموين يزور الدقهلية لبحث سرعة تسليم أرض المنطقة اللوجستية بطلخا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:11 م
صدى البلد
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همت الحسينى
التقى الدكتور ايمن مختار  محافظة الدقهلية اليوم الاربعاء اللواء وليد سيف مساعد وزير التموين ووفد وزارة التموين المرافق له بحضور منال الغندور السكرتير المساعد، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين،ومسئولي المساحة بالمحافظة. 

فيمة تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الاجراءات الفنية والادارية  التى يتم اتخاذها بشأن الأعمال المتعلقة بالمنطقة اللوجستية المنتظر إقامتها بطلخا بجوار رافد جمصة، وقد كلف المحافظ السكرتير المساعد بالاشراف على اعمال لجنة التسليم لارض المشروع لوزارة التموين اليوم دونما إبطاء او تأخير، مؤكدا على ضرورة انهاء كافة الاجراءات اليوم على ان تقوم الوزارة بإجراء التعديلات المطلوبة بشأن المشروع وكذا سرعة صرف التعويضات المقررة لاصحاب الاراضى بالمنطقة المذكورة، وذلك للبدء فورا فى تنفيذ اعمال المنطقة اللوجستية على أرض الواقع. 

وأوضح المحافظ أن المنطقة تتيح ما يقرب من 30 الف فرصة عمل دائمة ومؤقته لابناء الدقهلية لافتا ات الاستثمارات مشروعات المنطقة   سعودية وستكون اضافة تنموية على ارض الدقهلية. 

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالعرض الشخصي لأية معوقات تواجه تنفيذ الأعمال لوضع الحل الفوري وعدم اهدار الوقت والجهد حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة اللوجستية التي توفر خدمات متعددة للمواطنين. 

وأكد المحافظ، أن المناطق اللوجستية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصا على توفير الخدمات للمواطنين وتنمية وتطوير التجارة الداخلية ودفع عجلة التنمية ودعما للاقتصاد، مضيفا أن المنطقة ستقام على مساحة 47 فدانا تقريبا وتعد نقله حضارية تنموية بنطاق محافظة الدقهلية.
مساعد وزير التموين يزور الدقهلية لبحث سرعة تسليم أرض المنطقة اللوجستية بطلخا
مساعد وزير التموين يزور الدقهلية لبحث سرعة تسليم أرض المنطقة اللوجستية بطلخا
مساعد وزير التموين يزور الدقهلية لبحث سرعة تسليم أرض المنطقة اللوجستية بطلخا
مساعد وزير التموين يزور الدقهلية لبحث سرعة تسليم أرض المنطقة اللوجستية بطلخا
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