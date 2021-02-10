48 ساعة تفجر أزمة قبل مباراة بيراميدز والعبور فى كأس مصر

يواجه فريق العبور، أحد أندية القسم الثالث، أزمة حقيقية قبل مواجهة فريق بيراميدز فى دور ال ٣٢ ببطولة كأس مصر.





ويلتقى فريق بيراميدز نادي العبور يوم الاربعاء الموافق ١٧ فبراير الجاري على ملعب استاد بتروسبورت فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا فى إطار دور ال ٣٢ بكأس مصر، وهو ما يعد أزمة تقف أمام فريق العبور قبل مواجهة بيراميدز لخوضه مباراتين متتاليتين خلال ٤٨ ساعة فى مختلف المسابقات المحلية وهو الأمر الذى لا يمكنه من الاستفادة من مبدأ تكافؤ الفرص مع بقية الأندية المشاركة فى المسابقة المحلية.









ويواجه نادي العبور فريق بيراميدز فى دور ال ٣٢ بكأس مصر يوم ١٧ فبراير الجارى على أن يلتقى بعدها يوم ١٩ من الشهر ذاته نظيره فريق بنها ضمن منافسات دورى القسم الثالث.





ويسعى مسؤولو نادى العبور لمخاطبة مسابقات منطقة القليوبية من أجل تأجيل مباراته الثانية أمام بنها نظرا لخوضهم مباراة قوية أمام بيراميدز قبلها ب ٤٨ ساعة.









يذكر أن قرعة دور ال ٣٢ بكأس مصر أسفرت عن المواجهات التالية:





الأهلى مع النصر

الزمالك مع حرس الحدود

انبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروه

سموحة مع دكرنس

بيراميدز مع العبور

وادى دجلة مع البنك الاهلي

الاتحاد مع النجوم

المقاولون مع بتروجيت

الإنتاج الحربي مع كوكاكولا

الاسماعيلي مع لافيينا

مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون

سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة

أسوان مع سوهاج

الجونة مع كيما اسوان

المصرى مع المنصورة