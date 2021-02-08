ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة جلال يكشف عن كواليس فشل انتقاله لـ الأهلي قبل التوقيع مع بيراميدز

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز، عن كواليس فشل انتقاله لـ الأهلي، وسبب تفضيله التوقيع مع رفقاء رمضان صبحي وعبدالله السعيد.
 

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "كان هناك مفاوضات مع الأهلي من فترة كبيرة وكان آخرها في انتقالات الموسم الماضي، وكان هناك مفاوضات مع الزمالك في يناير ولكن الأمر لم يكتمل، وحصل تفاوض مع بيراميدز قبل إغلاق السوق بـ6 أيام تقريبا، والنادي رأى أنه يجب أن أرحل خلال هذا الوقت".


وأضاف: "أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي والزمالك بسبب الجماهيرية، ولكن لا يوجد لاعب في مصر لا يريد الانتقال لبيراميدز".


وأكمل جلال: "أنا ابن نادي إنبي وعندما كنت ألعب في إنبي كنت أستعد جيدا للعب أمام بيراميدز كأنني أستعد للعب أمام الأهلي أو الزمالك، ولاعبو بيراميدز مثل لاعبي الأهلي والزمالك".


وواصل: "الزمالك تواصل مع وكيلي وعقدوا جلسة مع نادي إنبي وتوصلوا لاتفاق، ولكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ، والأهلي عرض على إنبي ضمي ولكن المقابل المادي أوقف الموضوع، وتعاقدوا مع لاعبين جيدين".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع فايلر وكارتيرون

أخبار الرياضة.. إعلان موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري.. ولاعب منتخب العراق ينتظر موافقة باتشيكو

رغبة الأهلي والزمالك.. كواليس فشل انتقال محسن ياجور للإسماعيلي |خاص

قنبلة الشتاء.. صفقة كبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

شعرت بقربي من التجميد.. أحمد الشيخ يكشف كواليس فشل انتقاله لنادي الزمالك

كواليس أزمة أحمد الشيخ والزمالك قبل انتقاله لبيراميدز

ترشيحاتنا

تقوية الإنترنت الأبرز.. 5 انفراجات في طريقها للنور بعد حضور وزير الاتصالات إلى البرلمان

ثلاثي الأهلي يقاضون رضا عبد العال |تفاصيل مثيرة

بعد إعلان زواجهما.. فارق العمر بين حلا شيحة ومعز مسعود

صور خادشة للحياء .. محمد الباز يكشف تفاصيل سقطة قناة مصر الزراعية

نداء عاجل من بايدن إلى الشعب الأمريكي

أخبار العالم.. السودان يحذر من كارثة بسبب ملء سد النهضة.. حمدوك يصدر قرارا بحل الحكومة السودانية.. والكويت تحظر دخول الأجانب

Advertisements

ثلاثي الأهلي يقاضون رضا عبد العال |تفاصيل مثيرة

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور: بيان هام لفضح المؤامرة القطرية

خاص .. محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ وحائط صد قوي في وسط الملعب

بعد تناول الغداء بأحد المطاعم .. وفاة صلاح مصيلحي مؤسس نادي إنبي

فضيحة في الأنفيلد.. ليفربول يسقط بالأربعة أمام مانشستر سيتي بـ البريميرليج

المعز علي يعتذر لجمهور الأهلي عن تصريحاته ضد نادي القرن

أسامة جلال يكشف عن كواليس فشل انتقاله لـ الأهلي قبل التوقيع مع بيراميدز

تعليق الشوالي على هدف الأهلي + 90 أمام البايرن ويتأهل لنهائي المونديال ويحقق حلم الملايين..فيديو

رضا البلتاجي: رزاق سيسيه لا يستحق الطرد أمام الزمالك

تيجريس المكسيكي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية وينتظر الفائز من الأهلي وبايرن ميونيخ

صدى البلد ترصد انفعال حسام حسن بسبب الأخطاء التحكيمية أمام الزمالك

شكوى ضد إبراهيم نور الدين .. استياء في الاتحاد السكندري بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس النواب الأردني يقرأ الفاتحة قبل بدء فعالياته لهذا السبب .. صور

في عيد ميلادها الـ 32 .. أجرأ إطلالات عائشة بن أحمد

ماذا يحدث إذا تناولت ملعقة طحينة يوميا؟