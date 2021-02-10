خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

كشفت تقارير مغربية، عن تعرض أحد حراس مرمى فريق الوداد البيضاوي إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من قبل مجهولين وتعرضه للإصابة.





وافادت تقارير مغربية أن بدر أنور قدميري، حارس مرمى فريق الوداد الرياضي تحت 17 سنة تعرض لاعتداء من قبل مجهولين بالسلاح الأبيض أثناء محاولتهم سرقة هاتفه الجوال تحت طائلة التهديد.





وذكرت أن الاعتداء الذي تعرض له الحارس الودادي نتج عنه قطع في أربطة وأعصاب يده اليسرى، الشيء الذي استلزم نقله لأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء.





وقالت التقارير الإعلامية ان حارس الوداد البيضاوي الشاب قام بنقله أنيس شاغو، طبيب النادي الأحمر في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إلى مستشفى، حيث خضع لعملية معقدة.