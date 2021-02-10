رئيس شركة مياه القناة يعلن خبرا سارا لأهالي مركز الإسماعيلية

أفتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، محطة مياه الكيلو 14 قرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءتها.





وعقب الافتتاح تفقد اللواء بشاره، واللواء عبد الحميد عصمت، أعمال الإحلال والتجديد وصيانة ورفع كفاءة محطة مياه الكيلو 14 قرية النصر بطاقة تصميمية 90 لتر ثانية، والتي تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، وتخدم أكثر من 50 ألف نسمة، بقرية النصر وتوابعها، وبذلك تم القضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

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وأشاد اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، بجهود جميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلى رأسهم اللواء عبد الحميد عصمت، وذلك من خلال القضاء بشكل نهائي علي المناطق التي كانت تعاني من مشكلات ضعف مياه الشرب،.وذلك من خلال عمليات الإحلال والتجديد التي تم الانتهاء منها في بعض المحطات والبعض الأخر مازال يتم صيانته لرفع كفاءته، بالإضافة الي الحملات المكبرة التي قامت بها الشركة من عمليات تطهير وملس شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المحطات.













وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جار الانتهاء في المراحل الأخيرة من أعمال الإحلال والتجديد لعددًا من محطات مياه الشرب، والتي سوف يتم تشغيلها بكامل طاقتها قريبًا منها مجمع محطات القصاصين الذي يضم 9 محطات ليصل طاقتها التصميمية إلى 32 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة مياه أبو سلطان سعة 90 لتر \ ث، ومحطة مياه المنايف سعة 90 لتر \ ث، ومحطة هويس سرابيوم المدمجة بسعة 30 لتر \ ث، ومحطة أبو عياد المدمجة بسعة 60 لتر \ ث، وذلك فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، وإطالة عمرها الافتراضي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن بمحطة مياه الكيلو 14 قرية النصر، شملت إحلال وتجديد لطلمبات المياه العكرة بالكامل، وإحلال وتجديد للمروقات ومنظومة تحضير وحقن الشبه، وعمل احلال وتجديد للمرشحات شمل الفواني والوسط الترشيحي، عمل إحلال وتجديد لطلمبات المرشحات، وإحلال وتجديد لخزانات المياه، واحلال وتجديد لطلمبات المياه المرشحة، واحلال وتجديد لطلمبات كسح الروبة، واحلال وتجديد لخط طرد الروبة