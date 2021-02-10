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محافظات

تخدم 50 ألف مصري.. افتتاح محطة مياه الكيلو 14 طريق الإسماعيلية بورسعيد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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انجي هيبة

افتتح اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، اليوم الأربعاء، محطة مياه الكيلو 14 طريق الإسماعيلية بورسعيد.

 

من جانبه صرح اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في تصريحات خاصة، بانتهاء أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة وقياس جودة الإعمال محطة مياه الكيلو 14 واقعة علي طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد.

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وأضاف عصمت، أن محطة الكيلو 14 بسعة تصميميه 90 لتر ثانية، على مساحة حوالي 3 أفدنة، تخدم أكثر من 50 ألف نسمة، وتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطة تأتي فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والقضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

 

ولفت عصمت، إلى خضوع محطة مياه المنايف لإعادة التأهيل ورفع الكفاءة المحطة ومتابعة سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم ذاتيا بمعرفة الشركة، مشيرا الي انه سيتم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف بالكامل والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90ل/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والمناطق التابعة لها

تخدم 50 ألف مصري.. افتتاح محطة مياه الكيلو 14 طريق الإسماعيلية بورسعيد
تخدم 50 ألف مصري.. افتتاح محطة مياه الكيلو 14 طريق الإسماعيلية بورسعيد
تخدم 50 ألف مصري.. افتتاح محطة مياه الكيلو 14 طريق الإسماعيلية بورسعيد
تخدم 50 ألف مصري.. افتتاح محطة مياه الكيلو 14 طريق الإسماعيلية بورسعيد
تخدم 50 ألف مصري.. افتتاح محطة مياه الكيلو 14 طريق الإسماعيلية بورسعيد
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