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محافظات

قبل افتتاحها بساعات.. أول صور لمحطة مياه الكيلو ١٤ بطريق الإسماعيلية بورسعيد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:04 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
تعتبر محطة مياه الكيلو 14 بطريق الإسماعيلية بورسعيد، واحدة من احدث المشروعات الخدمية بنطاق محافظة الإسماعيلية، التي إنتهت منها شركة المياه والصرف الصحي بمدن القناة، ليفتتحها اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، اليوم الاربعاء.

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في تصريحات خاصة لصدي البلد، بإنتهاء أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة وقياس جودة الإعمال محطة مياه الكيلو 14 واقعة علي طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد.

أضاف المهندس عصمت، أن محطة الكيلو 14 بسعة تصميميه 90 لتر ثانية، علي مساحة حوالي 3 أفدنا، تخدم أكثر من 50 ألف نسمة، وتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطة تأتي فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والقضاء بشكل نهائي علي مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.

لافتا الي خضوع محطة مياه المنايف لإعادة التأهيل ورفع الكفاءة المحطة ومتابعة سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم ذاتيا بمعرفة الشركة، مشيرا الي انه سيتم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف بالكامل والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90ل/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والمناطق التابعة لها.

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قبل افتتاحها بساعات.. أول صور لمحطة مياه الكيلو ١٤ بطريق الإسماعيلية بورسعيد
قبل افتتاحها بساعات.. أول صور لمحطة مياه الكيلو ١٤ بطريق الإسماعيلية بورسعيد
قبل افتتاحها بساعات.. أول صور لمحطة مياه الكيلو ١٤ بطريق الإسماعيلية بورسعيد
قبل افتتاحها بساعات.. أول صور لمحطة مياه الكيلو ١٤ بطريق الإسماعيلية بورسعيد
قبل افتتاحها بساعات.. أول صور لمحطة مياه الكيلو ١٤ بطريق الإسماعيلية بورسعيد
قبل افتتاحها بساعات.. أول صور لمحطة مياه الكيلو ١٤ بطريق الإسماعيلية بورسعيد
قبل افتتاحها بساعات.. أول صور لمحطة مياه الكيلو ١٤ بطريق الإسماعيلية بورسعيد
قبل افتتاحها بساعات.. أول صور لمحطة مياه الكيلو ١٤ بطريق الإسماعيلية بورسعيد
قبل افتتاحها بساعات.. أول صور لمحطة مياه الكيلو ١٤ بطريق الإسماعيلية بورسعيد
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