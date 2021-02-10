بعد تأييد مجلس الشيوخ.. هل يواجه ترامب محاكمة كاملة؟

صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية أمس الثلاثاء لصالح دستورية محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية.





وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بتأييد 56 ومعارضة 44 على دستورية المحاكمة، رافضين محاولة من محامي ترامب لاسقاط المحاكمة بدعوى أنه لا يمكن عزل رئيس سابق.





وقبيل ذلك قام الطرفان بمرافعات استهلالية شدد فيها الديمقراطيون على أن ترامب انتهك القسم الرئاسي بمحاولته التشبث بالسلطة بعدما خسر الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن في نوفمبر.





وبحسب قناة "فرانس 24"، يعرض المشرعون الديمقراطيون المكلفون بمحاكمة دونالد ترامب حججهم اليوم الأربعاء في محاولة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بضرورة المضي قدما بعزل الرئيس السابق.





وبدأت إجراءات محاكمة ترامب الثانية أمس الثلاثاء مع عرض المدعين الديمقراطيين مشاهد مصورة لمناصريه وهم يقتحمون في السادس من يناير مقر البرلمان على تلة الكابيتول مع تحطيم أبواب ودخولهم عنوة إلى قاعة مجلس الشيوخ في إطار أعمال شغب أسفرت عن سقوط خمسة قتلى.





ويواجه ترامب تهمة واحدة هي التحريض على العصيان والتمرد بعدما وجه خطابًا لمؤيدين جمهوريين له قبيل اقتحام الكونجرس، حضهم فيه على الاستمرار بالكفاح.





ومن غير المرجح إدانة الرئيس الجمهوري السابق إذ يحتاج الديموقراطيون في ذلك إلى تأييد 17 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ للوصول إلى غالبية الثلثين (67 سناتورا). ووافق حتى الآن ستة جمهوريين فقط على دستورية المحاكمة.





وبعد ملاحظات افتتاحية أمس الثلاثاء من المدعين الديمقراطيين ومحامي ترامب، سيعرض الجانبان قضيتهما اعتبارا من الأربعاء على أن يبدأ الديمقراطيون في ذلك.





وكان ترامب رفض الاقرار بالهزيمة ونشر اتهامات غير مدعومة بأدلة حول تزوير في الانتخابات ومارس ضغوطا متكررة على مسؤولين شملت نائبه مايك بنس في محاولة لوقف انتقال السلطة.





وقال جو نيجيوز المدعي الديموقراطي في هذه المحاكمة "في حال لم يتدخل الكونجرس لمواجهة هذه الجريمة الهائلة المرتبكة في حق الجمهورية فهذا سيشجع رؤساء مقبلون لاستخدام سلطتهم من دون الخوف من المساءلة".





وشكل عرض الفيديو حول الفوضى التي عمت مقر الكونجرس عندما اقتحمه انصار ترامب، ذروة جلسة الثلاثاء.





وشاهد أعضاء مجلس الشيوخ الذين اضطروا يومها إلى إخلاء مقرهم للجوء إلى مكان آمن، مقتطفات من خطاب ترامب في ذلك اليوم والهجوم الذي شنه انصاره بعيد ذلك.





وتظهر اللقطات الحشود الغاضبة تطلق شعارات مؤيدة لترامب وتحاصر الشرطة قبل أن تتمكن للمرة الأولى من تعطيل جلسة في الكونجرس كانت مكرسة للمصادقة على فوز بايدن.





وقال جايمي راسكن أحد المدعين الديموقراطيين "إن لم يكن ذلك يستحق العزل فلا أرى شيئا آخر يستحق ذلك".





في المقابل، أكد ديفيد شون محامي ترامب أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحية محاكمة ترامب بعد خروجه من السلطة محذرا من أن هذه الإجراءات "ستمزق هذا البلد".





وأضاف أن المحاكمة ستزيد "من الانقسامات في الولايات المتحدة وستضعف مكانتها في العالم".





وترامب هو أول رئيس أمريكي يواجه محاكمتين بغية عزله. فقد برئ العام 2020 من تهمة استغلال السلطة. وهو أول رئيس يحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض.





ويستند فريقه بشكل واسع على حجة إجرائية مفادها أنه لا يمكن محاكمة رئيس سابق. ويشددون على أن ما قاله ترامب خلال تظاهرة السادس من يناير لا يشكل أمرا بمهاجمة الكونجرس.