المركز الثقافي الكوري يحتفي افتراضيا بعيد رأس السنة القمرية

بث المركز الثقافي الكوري أمس فيديو جديد احتفالًا بعيد رأس السنة القمرية (السولال) التي يوافق يوم الجمعة المقبل 12 فبراير.





وعلى مدار الأسبوع الجاري سيقوم المركز ببث سلسلة فيديوهات تتناول مظاهر الاحتفال بهذا العيد التي يعد أهم الأعياد التقليدية في كوريا.





وبهذه المناسبة أعرب السفير الكوري هونج جين ووك عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الافتراضية معربًا عن أمله في القضاء على فيروس كورونا قريبًا.





وقال السفير هونج إنه بالرغم من تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا إلا أن المركز الثقافي الكوري تمكن من تقديم محتوي ثقافي متميز وثري من خلال قناته على اليوتيوب الي تضاعف عدد متابعيها.





وقال السفير هونج إن المركز الثقافي سيقدم مظاهر عيد السولال، ومن أبزرها وصفة الطعام التقليدي حساء كعك الأرز "التوكجوك"، والمصطلحات الكورية المرتبطة بعيد السولال بالإضافة إلى عروض الموسيقى الكورية التقليدية وهو يمثل فرصة جيدة للاقتراب أكثر من الثقافة الكورية التقليدية.





وفي كلمته الأخير كمدير للمركز الثقافي الكوري، أعرب يانج سانجن عن امتنانه لكافة محبي الثقافة الكورية في مصر الذين يشاركون بحماس في كافة فاعليات المركز الثقافي.

كما أعرب يانج الذي ودع مصر بعد أن أنهي مهامه في القاهرة كمدير للمركز على مدار ثلاث سنوات، عن أمنياته للجميع بعام سعيد خالٍ من وباء كورونا.





وأكد على أن المركز سيواصل بحماس تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



