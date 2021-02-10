ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فعال بنسبة 96% ضد كورونا.. إسرائيل تعلن عن عقار مطور يقضي على الفيروس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:30 م
إسرائيل تعلن عن عقار
إسرائيل تعلن عن عقار مطور يقضي على الفيروس الخطير
Advertisements
سمر صالح
شددت شيران شافيرا، رئيسة مختبر البيولوجيا الجزيئية بمستشفى "إيخلوف" الإسرائيلي، على أن العقار الذي طوروه يعتبر فعالا بنسبة تفوق 96% لعلاج فيروس كورنا، ولكنه ليس بديلا عن اللقاح.

وأشارت شافيرا إلى أنه لا يمكن استبدال اللقاح المضاد لفيروس كورونا بهذا العقار، ولكن 29 من 30 شخصت مصابا بفيروس كورنا تلقى هذا الدواء، وتعافى من المرض.

وفي إطار الحديث عن موعد الانتهاء من التجارب المختبرية والبدء باستخدام هذا الدواء في الأسواق، أكدت شيران شافيرا أن "هذا الأمر سيتطلب بعض الوقت".

وأضافت: "نحن نتقدم بشكل ملحوظ، انتهينا من المرحلة الأولى والآن ننتظر الموافقة على الدواء، ونظرا لوجود طلب كبير عليه حول العالم، فإن ذلك سيتطلب المزيد من الوقت".

جدير بالذكر أن مسؤولين صحيين إسرائيليين كانوا قد أفادوا يوم الجمعة الماضي بأن "علاجا جديدا لفيروس كورونا يجري تطويره في مركز إيخلوف الطبي في تل أبيب، أكمل بنجاح تجارب المرحلة الأولى، ويبدو أنه ساعد العديد من الحالات المتوسطة إلى الخطيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا على التعافي بسرعة من المرض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بعزل أبو خليفة غدًا

الصحة: بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا غدا في 3 مستشفيات

الصحة تبدأ اليوم تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا .. ومؤتمر هام لـ هالة زايد

روسيا تعلن عن إرشادات جديدة لاستخدام لقاح سبوتنيك المضاد لكورونا

تقرير عبري: إسرائيل تكتشف علاجًا لـ كورونا فعال بنسبة 96%

ترشيحاتنا

على الجمل.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها

جريمة تهز الشارع العربى.. أب يقتل أطفاله شنقا بسبب خلافات زوجيه

ليست فعالة الآن.. مستشار أوبئة يكشف مفاجأة عن لقاحات كورونا

أمير طعيمة يتعرض لهجوم شرس من جماهير الأهلى.. تفاصيل

بمية راجل بشنبات..تفاصيل مثيرة من الفتاة التي أنقذت جارتها الحامل

الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر يناير 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني

على الجمل.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. المتعافون يحتاجون لجرعة من لقاح كورونا.. خطأ شائع يزيد نمو السرطان.. و10 أطعمة تحاربه.. أهمية العاطفة فى حياة طفلك