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تعليم

التعليم العالي: تعيين عادل عبد الغفار مستشارًا إعلاميًا ومتحدثًا رسميًا للوزارة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:14 م
الدكتور عادل عبد
الدكتور عادل عبد الغفار
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نهلة الشربيني
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا  بندب الدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للعمل مستشارًا إعلاميًا ومتحدثًا رسميًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

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يذكر أن الدكتور عادل عبد الغفار شغل منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة.

كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة ، ويرأس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى.

ويشارك كمحكم بلجان ترقية أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات العربية، إضافة إلى المناقشة والإشراف على العديد من الرسائل العلمية بعدد من الجامعات والمؤسسات الوطنية المصرية والعربية.

كما أثرى المكتبة الإعلامية العربية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية في مجالات الإعلام والاتصال السياسي والرأى العام.

وحظى بتكريم وتقدير العديد من المؤسسات المصرية والعربية.
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