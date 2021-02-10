راموس يبلغ إدارة ريال مدريد بوجهته المقبلة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد أبلغ مسؤولي النادي الملكي، بأن مستقبله في ناد اوروبي.





ورفض راموس اقتراح تخفيض عقده مع ريال مدريد، بنسبة 10٪ بسبب أزمة فيروس كورونا وراتبه الحالي (12 مليون يورو).





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن سيرجيو راموس لا يقبل عرض التجديد المقدم من ريال مدريد، بل إنه أبلغ النادي أن مستقبله في نادٍ أوروبي يمكنه تلبية مطالبات عقده.





وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الخيار الأفضل لتعويض راموس، هو التعاقد مع ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ والذي سينتهي عقده بالصيف القادم.

وفاز ريال مدريد بهدفين دون رد مساء أمس الثلاثاء، أمام خيتافي، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول بالدوري الإسباني.