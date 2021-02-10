ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

راموس يبلغ إدارة ريال مدريد بوجهته المقبلة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:46 م
راموس
راموس
Advertisements
القسم الرياضي
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد أبلغ مسؤولي النادي الملكي، بأن مستقبله في ناد اوروبي.

ورفض راموس اقتراح تخفيض عقده مع ريال مدريد، بنسبة 10٪ بسبب أزمة فيروس كورونا وراتبه الحالي (12 مليون يورو).

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن سيرجيو راموس لا يقبل عرض التجديد المقدم من ريال مدريد، بل إنه أبلغ النادي أن مستقبله في نادٍ أوروبي يمكنه تلبية مطالبات عقده.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الخيار الأفضل لتعويض راموس، هو التعاقد مع ديفيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ والذي سينتهي عقده بالصيف القادم.
وفاز ريال مدريد بهدفين دون رد مساء أمس الثلاثاء، أمام خيتافي، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول بالدوري الإسباني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستقبل زين الدين زيدان على المحك مع ريال مدريد بعد مباراة إشبيلية

راموس يضع شرطا وحيدا لتجديد تعاقده مع ريال مدريد

راموس وميسي يقتربان من الانتقال لـ باريس سان جيرمان.. ورد صادم من ريال مدريد

كلوب يصدم محمد صلاح بدخول صراع التعاقد مع سيرجيو راموس

ريال مدريد يحسم صفقة بديل راموس

3 أندية تزاحم الميرينجي.. تضارب حاد حول انتقال ديفيد ألابا إلى ريال مدريد

ترشيحاتنا

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

بمية راجل بشنبات..تفاصيل مثيرة من الفتاة التي أنقذت جارتها الحامل

الإمارات.. قرار عاجل لـ حكومة الشارقة بشأن عمل الموظفين

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

أحمد فلوكس يهاجم الفنانة بسمة الكويتية بعد إعلانها ترك الإسلام واعتناق اليهودية

قرار الانتحار لم يكن تهديدا.. القصة الكاملة لـ أزمة شريف دسوقى مع منتج «بـ 100 وش»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

3 وصفات.. طريقة عمل الكيك بدون بيض