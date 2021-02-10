مصادر لـ"صدى البلد": قرار فصل نواب الوفد يصل البرلمان

كشفت مصادر برلمانية عن وصول خطاب المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد بفصل بعض نواب الحزب فى البرلمان بغرفتيه إلى المجلسين اليوم.





وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن القانون يؤكد أن تغير الصفة الحزبية تقتضي إخطار رئيس المجلس بتغييرها بعد فصلهم، والقرار يكون بيد هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين ، حيث تحيل الأمر بدورها للجنة الدستورية والتشريعية ، ويتم صياغة مذكرة شارحة بالموقف من الإخلال بشرط من شروط العضوية المجلس.





واوضحت المصادر: "اذا اتخذ المجلس قرار إسقاط العضوية يكون بثلثي الأعضاء نداءا الاسم. والمجلس يتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا من وجهة نظره ".





كان المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد قد قرر فصل نهائى من الحزب وكافة كوادر الحزب ومنعهم من دخول الحزب و تضمن الفصل نواب بالبرلمان ابرزهم النائب محمد عبد العليم داوود و الذي تم اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للوفد و د ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ





والمفصولون هم: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور.