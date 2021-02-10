ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مصادر لـ"صدى البلد": قرار فصل نواب الوفد يصل البرلمان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:03 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
كشفت مصادر برلمانية عن وصول خطاب المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد بفصل بعض نواب الحزب فى البرلمان بغرفتيه إلى المجلسين اليوم.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن القانون يؤكد أن تغير الصفة الحزبية تقتضي إخطار رئيس المجلس بتغييرها بعد فصلهم، والقرار يكون بيد هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين ، حيث تحيل الأمر بدورها للجنة الدستورية والتشريعية ، ويتم صياغة مذكرة شارحة بالموقف من الإخلال بشرط من شروط العضوية المجلس.

واوضحت المصادر: "اذا اتخذ المجلس قرار إسقاط العضوية يكون بثلثي الأعضاء نداءا الاسم. والمجلس يتخذ  الاجراء الذي يراه مناسبا من وجهة نظره ".

كان  المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد قد قرر فصل نهائى  من الحزب وكافة كوادر الحزب ومنعهم من دخول الحزب و تضمن الفصل نواب بالبرلمان ابرزهم النائب محمد عبد العليم داوود و الذي تم اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للوفد و د ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ 

والمفصولون هم: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ياسر الهضيبي يهنئ «جبالي» برئاسة النواب: قامة قانونية تثري الحياة النيابية

مصادر:الهضيبى والنحاس أبرز المرشحين لرئاسة برلمانية الشيوخ بحزب الوفد

أبرزهم سليمان وهدان وعبد العليم داوود.. "بالأسماء" المرشحون فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد

بالأسماء| 3 قيادات وفدية مرشحة لخلافة أبو شقة فى رئاسة حزب الوفد

الوفد على صفيح ساخن.. استقالة أبو شقة من رئاسة الحزب تشعل بيت الأمة بعد أزمة انتخابات مجلس النواب.. اجتماع الهيئة العليا يحسم مصير المستشار.. وفؤاد بدراوي أبرز المرشحين لخلافته

الهضيبي وعبد العليم داوود أبرزهم.. أبو شقة يعلن فصل 10 قيادات من حزب الوفد

ترشيحاتنا

ليفربول يوجه رسالة دعم لـ كلوب عقب وفاة والدته بفيروس كورونا

بإطلالة رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها على إنستجرام

الحكومة: توفير لقاحات لجميع الفرق الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات

راموس يبلغ إدارة ريال مدريد بوجهته المقبلة

التعليم العالي: تعيين عادل عبد الغفار مستشارًا إعلاميًا ومتحدثًا رسميًا للوزارة

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات يوم فرحه .. قصة عريس الشرقية المتوفى بنزيف في المخ

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه