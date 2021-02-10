تعليم القليوبية: الانتهاء من تحديد العجز والزيادة للمعلمين داخل المدارس

عقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بقاعة الاجتماعات بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.









وتناول الاجتماع التأكيد علي أهمية الأنشطة التربوية ودورها في خدمة العملية التعليمية، وأنها تعد الركن الأساسي من أركان العملية التعليمية ، مشددة على ضرورة تواصل الموجه العام بشكل دورى ومستمر مع الموجهين الأوائل والموجهين والمعلمين للتأكيد علي الانضباط والالتزام بالمتابعات المستمرة.





وناقشت وكيل تعليم القليوبية موجهي الأنشطة في أهم المشاكل التي تواجههم وتذليل كافة المعوقات والعقبات وتذليلها للوصول إلي حل لجميع المشاكل وفق للإمكانات المتاحة، إلى جانب ضرورة الانتهاء من تحديد العجز والزيادة للمعلمين داخل المدارس.





من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب انه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءًا من يوم 17 فبراير الجارى بالمدن الجامعية " بشبرا وكفر سعد ببنها ومشتهر وطوخ" استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى.





واشار نائب رئيس الجامعة الى أنه تقرر عودة جميع العاملين والموظفين وانتظام القوة الكاملة بالعمل بداية من يوم السبت 13 فبراير ، كما تم الانتهاء من اعمال الصيانة الكاملة لغرف الإقامة والطرق وصالات المذاكرة بالاضافة الى أجهزة المطابخ وتعقيمها والتأكيد على جاهزيتها.





وأكد الدكتور تامر سمير على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية.





من جانبه قال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية إنه سوف يتم تسكين الطلاب في المدن الجامعية بجامعة بنها بنفس المعايير السابقة للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة اى حالات طارئة.





واضاف الدكتور جمال سوسة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة إقامة الطلاب بالمدن.